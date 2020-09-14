2020 KPSS soruları ÖSYM AİS üzerinden erişime açıldı - KPSS temel soru kitapçığı nasıl görüntülenir?
2020 KPSS soruları ÖSYM AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden erişime açıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün açıklaması ardından KPSS soru ve cevap duyurusu için gözler ÖSYM'ye çevrilmişti, beklenen açıklama 14 Eylül Pazartesi günü geldi. KPSS temel soru kitapçığı ve cevap anahtarına saat 14.30 itibariye erişilebiliyor. Peki, KPSS temel soru kitapçığı nasıl görüntülenir?
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KPSS soruları ve cevapları, KPSS lisans oturumlarına giren adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. KPSS'ye giren adaylar heyecanla sonuçlardan önce tahmini puanlarını hesaplamayı bekliyorlardı. 06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının ve 13-14 Eylül'de düzenlenen Alan Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları yayımlandı. KPSS lisans sonuçları ise 22 Ekim’de erişime açılacak.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI
12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. SORULAR VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ
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HALİS AYGÜN DUYURMUŞTU
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, günler öncesinden KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarihi şu sözlerle dile getirmişti. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' demişti.
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.