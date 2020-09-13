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Haber Giriş: 13 Eylül 2020 - 15:55 | 

KPSS soruları cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler KPSS 2020 lisans soruları cevap anahtarında

KPSS soruları ve cevapları, lisans oturumlarına giren adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS lisans oturumları 6 Eylül, 12 Eylül ve 13 Eylül’de yapıldı. ÖABT oturumu ise 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. Adaylar sonuç açıklamasından önce sorulara ve cevaplara bakarak tahmini puanlarını hesaplamak istiyorlar. ÖSYM Başkanı Halis Aygün soruların ve cevapların açıklanacağı tarihi bildirdi. Peki , KPSS soruları cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. KPSS lisans oturumlarına giren adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının sorularının ve cevap anahtarının 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlanacağını duyurdu.

2KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' dedi.

3KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim’de erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

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