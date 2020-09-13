KPSS soruları cevapları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler KPSS 2020 lisans soruları cevap anahtarında

KPSS SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir duyuru yayımlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, 'Geçtiğimiz hafta sonu uyguladığımız KPSS Lisans Genel Yetenek Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları sorularını ve cevap anahtarını 12-13 Eylül tarihlerinde yapılacak KPSS Alan Bilgisi oturumları ile birlikte 14 Eylül Pazartesi günü yayımlayacağız.' dedi.