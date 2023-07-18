KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli mi olmak zorunda?

KPSS SINAV YERLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?
KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini edinebilirler.
KPSS sınav giriş belgesi üzerinde bulunan aday fotoğrafının güncel olması zorunludur. Sınav görevlileri sınava girişlerde adayı tanıyabilmelidir.
Sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmez. Sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilir.