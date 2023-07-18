KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli mi olmak zorunda?





KPSS sınav yerlerine ilişkin detaylar merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte KPSS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Önceden yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçmek adına adaylar sınav yerlerini önceden ziyaret etmek istiyor. KPSS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca adayların sınav günü yanlarında bulundurabileceği eşyalar, yasak olan araç gereçler sınav giriş belgesi üzerinde belirtiliyor. KPSS sınav giriş belgesi için beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Sınav yerleri sınavdan 10 gün önce adayların erişimine açıldı. Peki 2023 KPSS sınav yerleri nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, konuyla ilgili detaylar…