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KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli mi olmak zorunda?

Güncelleme Tarihi:

#KPSS Sınav Giriş Belgesi#KPSS Sınav Yerleri#ÖSYM
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 08:42

Kamu kurumlarında memur olmak isteyen adaylar için KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek sınavları bu hafta sonu düzenlenecek. Sınava giriş yapacak adaylar ise sınav giriş belgelerine ilişkin son durumu merak ediyor. ÖSYM KPSS sınav yerlerini, osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açtı. Adaylar sorgulama işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirecek. Sınav günü geçerli kimlik belgesiyle beraber KPSS sınav giriş belgesi adayın yanında olacak. Sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınav salonlarına alınmayacak. Peki 2023 KPSS sınav yerleri açıklandı mı? KPSS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? İşte, ÖSYM KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

1/5KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli mi olmak zorunda



KPSS sınav yerlerine ilişkin detaylar merak ediyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla birlikte KPSS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Önceden yaşanabilecek aksiliklerin önüne geçmek adına adaylar sınav yerlerini önceden ziyaret etmek istiyor. KPSS sınav giriş belgesinin üzerinde adayın fotoğrafı, okulun adı, açık adresi, salon ve sıra numarası gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca adayların sınav günü yanlarında bulundurabileceği eşyalar, yasak olan araç gereçler sınav giriş belgesi üzerinde belirtiliyor. KPSS sınav giriş belgesi için beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde geldi. Sınav yerleri sınavdan 10 gün önce adayların erişimine açıldı. Peki 2023 KPSS sınav yerleri nereden ve nasıl sorgulanır? İşte, konuyla ilgili detaylar…

2/5KPSS SINAV YERLERİ 2023 AÇIKLANDI MI

KPSS SINAV YERLERİ 2023 AÇIKLANDI MI?

KPSS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifresiyle birlikte Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sınav giriş belgelerini edinebilirler.

KPSS sınav giriş belgesi üzerinde bulunan aday fotoğrafının güncel olması zorunludur. Sınav görevlileri sınava girişlerde adayı tanıyabilmelidir.

Sınav günü geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınav salonlarına kabul edilmez. Sınav giriş belgesi renkli veya renksiz olabilir.

3/52023 KPSS SINAV TARİHLERİ

2023 KPSS SINAV TARİHLERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz

Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da 2. gün oturumları 30 Temmuz

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos

4/5SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT

SINAVA KATILACAK ADAYLAR DİKKAT

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

5/5KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA 2023: ÖSYM KPSS sınav yerleri açıklandı mı KPSS sınav giriş belgesi nasıl alınır, renkli mi olmak zorunda

23 Temmuz 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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#KPSS Sınav Giriş Belgesi#KPSS Sınav Yerleri#ÖSYM