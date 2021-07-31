KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM duyurdu!

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK? KPSS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak daha önceki sınavlar göz önüne alındığında sınav soru ve cevaplarının 1 hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.