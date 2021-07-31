KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? ÖSYM duyurdu!
KPSS sınav sonuç tarihi söz konusu sınavla beraber gündeme geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 1 Ağustos'ta düzenlenecek olan 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavına kamuda memur olmayı bekleyen adaylar katılım sağlayacaklar.101 sınav merkezinde uygulanacak 2021 KPSS'nin ardından sınav soru ve cevapları yayınlanacak. Binlerce adayın ter dökeceği KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının sonuçları yapılan değerlendirmelerin ardından duyurulacak. Peki, KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ayrıntılar.
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KPSSS sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ÖSYM'nin sınav takviminde yanıt buldu. 28 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan 2021 KPSS 1 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayacak Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavında adaylara, çoktan seçmeli 120 soru yöneltilecek ve soruları cevaplamaları için 130 dakika süre verilecek. Adaylar, sınavın sabah oturumunda 10.00, öğleden sonraki oturumunda saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Takvime göre KPSS sınav sonuçları 16 Ağustos'ta erişime açılacak.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
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KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
KPSS soru ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Ancak daha önceki sınavlar göz önüne alındığında sınav soru ve cevaplarının 1 hafta içerisinde açıklanması ön görülüyor.
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SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
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ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı kimlik bilgilerinde değişiklik olan adayların, daha önce almış oldukları sınav/yerleştirme sonuçları, değişen kimlik bilgilerine göre yeniden düzenlenmez.
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ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.