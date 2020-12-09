KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanır? İşte Lise KPSS sonuç açıklanma tarihi

Lise mezunu vatandaşlara yönelik, iki yıldan bir ÖSYM tarafından tarafından organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavının 2020 etabı sona erdi. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınav için şimdi ise sonuç açıklaması bekleniyor. İşte, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin ayrıntılar...