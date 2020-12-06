KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 Lise KPSS sonuç tarihi

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.



ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.



Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı.



