KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 Lise KPSS sonuç tarihi
Lise mezunu vatandaşlara yönelik, iki yıldan bir ÖSYM tarafından tarafından organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavının 2020 etabı sona erdi. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınav için şimdi ise sonuç açıklaması bekleniyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak kamuda memur olma hayali kuran lise mezunu binlerce vatandaş, ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin ayrıntılar...
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Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.