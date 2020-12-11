KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Lise KPSS sonuçlarında bekleyiş sürüyor!
İki yıl ara ile ÖSYM tarafından lise mezunu vatandaşlara yönelik, organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavının 2020 etabı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınav için şimdi de sonuç açıklaması bekleniyor. Adaylar aldıkları puanlar kapsamında tercih işlemlerinde bu puanları kullanacak. Peki, KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının sonuçlarına yönelik bekleyiş devam ediyor. Aldıkları puanlar kapsamında tercih yaparak kamuda memur olma hayali kuran lise mezunu binlerce vatandaş, ÖSYM'nin sonuçları erişime açacağı tarihi sorguluyor. İşte, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin ayrıntılar...
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Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.