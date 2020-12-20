KPSS ortaöğretim sonuçları için beklenen haftaya giriliyor – Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sınavı sonuçları için geri sayım devam ediyor. 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları, önümüzdeki hafta erişime açılacak. Adaylar, ÖSYM takviminde yer alan tarihte KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Kasım ayının son günlerinde yapılan KPSS ortaöğretim sınav sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı. ÖSYM takvimine göre, KPSS ortaöğretim sonuçları 24 Aralık 2020 Perşembe günü adayların erişimine açılacak.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI
Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM’nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulanabilecek. Adaylar, kendilerinden istenilen bilgileri sisteme girerek KPSS sonuçlarını görüntüleyebilecek.
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KPSS SORULARI VE CEVAPLARI AÇIKLANDI!
2020 KPSS ortaöğretim sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı. ÖSYM resmi sitesinde;
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"22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." açıklamasında bulundu.