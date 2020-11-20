MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, tarih değişti mi?
GeriGündem KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, tarih değişti mi?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 09:48 | 

KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, tarih değişti mi?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının yeniden uygulanmaya başlanacağının duyurulması ardından, ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavının tarihi bir kez daha gündeme geldi. Pandemi nedeniyle güncellenen takvime göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım tarihinde yapılacaktı. Peki, KPSS ortaöğretim sınav tarihinde değişiklik var mı? KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak? İşte KPSS ortaöğretim sınavında son durum…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

20 Kasım Cuma gününden itibaren 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Ancak ÖSYM bünyesinde yapılan sınavlara katılacağını belgeleyenler vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeyecek. ÖSYM, yayınladığı duyuru ile sınava katılacak memur adaylarının ve bir refakatçinin yasaktan muaf olacağını duyurdu.

2HALİS AYGÜN’DEN AÇIKLAMA
Abone Olgoogle-news

HALİS AYGÜN’DEN AÇIKLAMA

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, “İçişleri Bakanlığı Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler Genelgesine göre; Başkanlığımız tarafından yapılacak sınavlara katılacağını (Sınava Giriş Belgeleri ile) belgeleyen adaylar ile Sınav Görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.” dedi.

3KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN
Abone Olgoogle-news

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım’da yapılacak. Sınav saat 10.15’te başlayacak ve 130 dakika sürecek. Adaylar, sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi