KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak, tarih değişti mi?

20 Kasım Cuma gününden itibaren 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Ancak ÖSYM bünyesinde yapılan sınavlara katılacağını belgeleyenler vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından etkilenmeyecek. ÖSYM, yayınladığı duyuru ile sınava katılacak memur adaylarının ve bir refakatçinin yasaktan muaf olacağını duyurdu.