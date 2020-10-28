KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte lise KPSS sınav tarihi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumu yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de KPSS Lisans sınavı tamamlanmış ve sonuçları erişime açılmıştı. Bu gelişmelerin ardından geriye sadece lise mezunlarını ilgilendiren Ortaöğretim KPSS oturumu kaldı. İşte, lise KPSS sınav tarihi...