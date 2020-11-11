KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte 2020 Lise KPSS tarihi
KPSS Ortaöğretim oturumu için geri sayım başladı. Günler öncesinden başvurularını yaparak sınav ücretlerini ilgili bankalara yatıran binlerce lise mezunu memur adayı, Ortaöğretim KPSS sınavının tarihine yoğunlaştı. Öte yandan sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı da sorgulanıyor. Peki, KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İki yılda bir ÖSYM tarafından organize edilen ve kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu için nefesler tutuldu. Lise KPSS olarak da bilinen sınavın 2020 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. İşte, KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgi...
2
Abone Ol
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Söz konusu belgelerin sınavdan bir hafta kadar önce adayların erişimine açılması bekleniyor. Bu hususta bilgiler belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
ÖSYM'in 2020 sınav takvimine göre, KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım 2020'de düzenlenecek. Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.