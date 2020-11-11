KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? İşte 2020 Lise KPSS tarihi

İki yılda bir ÖSYM tarafından organize edilen ve kamuda memur olmak isteyen lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS Ortaöğretim oturumu için nefesler tutuldu. Lise KPSS olarak da bilinen sınavın 2020 etabı için başvurularını tamamlayan adaylar, sınav tarihini merak ediyor. İşte, KPSS Ortaöğretim sınavı hakkında bilgi...