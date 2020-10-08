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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Ekim 2020 - 11:28 | 

KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Geç başvurular başladı!

2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım 2020'de uygulanacak. Sınava başvurular, geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Lise mezunu vatandaşların katılım sağlayacağı sınav için, sınav giriş yerlerinin de yer aldığı, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Öte yandan başvuruyu kaçıranlar için de ikinci kez başvuru fırsatı başladı. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için son viraja girildi. Lise mezunu vatandaşların 15-30 Eylül tarihleri arasında başvuru yaptığı sınav için gözler şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak sınav giriş yerlerinde. İşte, KPSS 2020 Ortaöğretim sınavı hakkında bilgi...

2GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ
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GEÇ BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS ortaöğretim sınavı başvuruları ÖSYM tarafından 16-30 Eylül 2020 tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için geç başvuru 8-9 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

3SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK
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SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ortaöğretim sınav giriş yerleri henüz erişime açılmadı. 2020 KPSS Ortaöğretim Sınavı 22 Kasım 2020'de uygulanacak. Bu bilgiler ışığında, sınav giriş yerlerinin, oturumdan yaklaşık 1 hafta önce açıklanması bekleniyor.

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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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