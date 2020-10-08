KPSS Ortaöğretim sınav yerleri ne zaman açıklanacak? Geç başvurular başladı!

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim düzeyi için son viraja girildi. Lise mezunu vatandaşların 15-30 Eylül tarihleri arasında başvuru yaptığı sınav için gözler şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak sınav giriş yerlerinde. İşte, KPSS 2020 Ortaöğretim sınavı hakkında bilgi...