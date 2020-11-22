KPSS Ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak? 2020 Lise KPSS soruları ve cevapları bekleniyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (2020-KPSS Ortaöğretim) sona erdi. Sınav, 81 ilde ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 188 sınav merkezinde düzenlendi. Şimdi ise sınav sonuçları ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS Ortaöğretim sınav sonucu ne zaman açıklanacak?
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Lise mezunu vatandaşlara yönelik, iki yıldan bir ÖSYM tarafından tarafından organize edilen KPSS Ortaöğretim sınavının 2020 etabı sona erdi. Yüz binlerce adayın katılım sağladığı sınav için şimdi ise sonuç açıklaması bekleniyor. İşte, 2020 KPSS Ortaöğretim sınavına ilişkin ayrıntılar...
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Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylara 120 sorudan oluşan "Genel Yetenek" ve "Genel Kültür" testleri uygulanıyor. Adaylara 130 dakika süre verildi.
ÖSYM tarafından yapılan sınavlara katılacağını sınav giriş belgeleriyle belgeleyenler, yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi ile sınav görevlileri, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu.
Sınavda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alındı.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sınav sonuçları, 24 Aralık’ta açıklanacak. Adaylar 22 Kasım’da gerçekleşen KPSS ortaöğretim sınav sonuçları online sistem üzerinden görüntülenebilecek.
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CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
KPSS soruları ve cevaplarının bu hafta içerisinde yayınlanması bekleniyor. Adaylar, KPSS ortaöğretim sınavında çıkan soruları ve cevapları ÖSYM’nin internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile görüntülenebiliyor.