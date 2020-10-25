KPSS önlisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih
KPSS önlisans sınavı bugün gerçekleşecek. Sınav binalarına saat 10.00’dan sonra girecek olan adaylar, artık son kontrollerini yaparken bir yandan da KPSS önlisans soruları ve cevaplarının yayınlanacağı tarihi araştırıyor. KPSS önlisans sınavının tamamlanması ardından adaylar, soru ve cevapları değerlendirecek. Peki, KPSS önlisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS önlisans soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı. Aylardır hazırlandıkları sınava bugün girecek olan memur adayları, KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanması ardından alacakları puanı tahmin edebilecek. KPSS önlisans soruları ve cevaplarının önümüzdeki 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.
2
Abone Ol
KPSS ÖNLİSANS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. 60 genel kültür, 60 genel yetenek olmak üzere 120 sorudan oluşan KPSS önlisans sınavın süresi 130 dakika olacak.
3
Abone Ol
KPSS ÖNLİSANS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM takvimiyle KPSS önlisans sonuç tarihi paylaşıldı. 2020 yılı takvimine göre KPSS önlisans sınav sonuçları 26 Kasım 2020 tarihinde erişime açılacak.