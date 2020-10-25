KPSS önlisans soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? İşte KPSS önlisans sonuçlarının açıklanacağı tarih

KPSS önlisans soruları ve cevapları için araştırmalar şimdiden başladı. Aylardır hazırlandıkları sınava bugün girecek olan memur adayları, KPSS soruları ve cevaplarının yayınlanması ardından alacakları puanı tahmin edebilecek. KPSS önlisans soruları ve cevaplarının önümüzdeki 1 hafta içerisinde erişime açılması bekleniyor.