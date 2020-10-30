KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de

SORU KİTAPÇAĞI YAYIMLANDI Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.



ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.