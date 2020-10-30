KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM'de
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 25 Ekim'de yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Bu gelişmenin ardından KPSS Önlisans oturumunun sonuçlarının ne zaman erişime açılacağı merak konusu oldu. Peki, KPSS Önlisans sonuçları ne zaman açıklanacak?
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İki yılda bir ÖSYM tarafından düzenlenen ve iki yıllık üniversite mezunu binlerce kişinin katılım sağladığı Önlisans KPSS sınavı için sonuç bekleyişi sürüyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan sınavın sonuçlarının, değerlendirme işlemlerinin ardından adaylara ilan edileceği tahmin ediliyor. İşte, 2020 Önlisans KPSS sonuçlarına dair son bilgiler...
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SORU KİTAPÇAĞI YAYIMLANDI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre adaylar temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; KPSS ön lisans sonuçları 26 Kasım'da açıklanacak.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.