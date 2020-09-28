KPSS önlisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS 2020 önlisans sınav tarihi
KPSS önlisans ne zaman? 2020 KPSS önlisans sınavı tarihi, söz konusu sınavın yaklaşmasıyla gündemde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından 21 Ağustos -2 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan KPSS ön lisans sınavı öncesi sınav yerleri AİS ekranı üzerinden duyurulacak. Kamuda memur olmayı bekleyen adaylar, 2020 KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı üzerinden sınav binalarını öğrenecekler. Gözler şimdi KPSS önlisans sınav giriş belgelerinde. İşte, KPSS sınav yerleriyle ilgili ayrıntılar.
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2020 KPSS önlisans sınavı giriş belgeleri ÖSYM'den yapılacak olan son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Binlerce adayım katılımı ile organize edilecek 2020 KPSS önlisans sınavı ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 25 Ekim'de gerçekleşecek. Sınavdan önce KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak. KPSS önlisans sınav yerleri aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanacak. Sınav yerleri henüz açıklanmazken, sınavdan 10 gün önce KPSS sınav giriş yerlerinin yayımlanması bekleniyor. İşte, detaylar.
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KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM sınav takvimine göre KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür testleri uygulanacaktır. Sınavın süresi 130 dakika olacaktır.
Testler adaylara bir kitapçık hâlinde verilecek ve bir Cevap Kâğıdı kullanılacaktır. Sınav saat 10:15'te başlayacak. KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.
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KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS sınav yerleri ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden ilan edilecek. 2020 KPSS ön lisans sınavı giriş yerleri henüz açıklanmadı. KPSS sınav yerlerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Bu bilgi göz önüne alındığında sınav yerlerinin 15 Ekim'de açıklanması ön görülüyor.
Sınav yerleri açıklandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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SINAVIN UYGULANMASI
Adaylar, sınav salonuna ilgili sınava ait Sınava Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportları salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacaklar, sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
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Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait Cevap Kâğıdı’nı kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait Cevap Kâğıdı’nı kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.