KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı! İşte KPSS 2020 ÖABT soruları cevap anahtarı

KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında bulunuyordu. 20 Eylül'de düzenlenen KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı. Adaylar sorulara ve cevapları 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.