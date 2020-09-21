KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı! İşte KPSS 2020 ÖABT soruları cevap anahtarı
KPSS ÖABT soruları ve cevapları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. KPSS lisans oturumlarından biri olan ÖABT'ye öğretmen olmak isteyen adaylar başvurmuştu. 20 Eylül'de düzenlenen sınavın soruları ve cevapları yayımlandı. Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. İşte KPSS soruları ve cevapları
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KPSS soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı araştırılan konular arasında bulunuyordu. 20 Eylül'de düzenlenen KPSS ÖABT soruları ve cevapları yayımlandı. Adaylar sorulara ve cevapları 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecekler.
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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS ÖABT sorularının ve cevaplarının yayımlandığı duyuruldu. İşte o açıklama:
20 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (2020-ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 21 Eylül 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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