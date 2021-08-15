KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır? 2021 KPSS soru ve cevap anahtarı için gözler ÖSYM'de
2021 KPSS ÖABT sınavının tamamlanması ardından gözler soru ve cevap anahtarına çevrilecek. 2021 KPSS soru ve cevap anahtarının yayınlanacağı tarihi merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek duyuruya kilitlendi. Peki, KPSS ÖABT soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
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1
2021 KPSS A grubu ve öğretmenlik sınavının son oturumu olan ÖABT 15 Ağustos tarihinde gerçekleşecek. Sınavın son oturumunun tamamlanmasıyla birlikte KPSS soruları ve cevap anahtarı için heyecanlı bekleyiş başlayacak. ÖSYM'nin 2021 yılı takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. KPSS sonuçları ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr/' adresi üzerinden giriş yapılacak öğrenilecek
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KPSS soruları ve cevapları ne zaman yayınlanır?
KPSS sorularının yayınlanacağı tarih hakkında ÖSYM'den bir duyuru gelmedi. Daha önce gerçekleşen Alan Bilgisi, Genel Yetenet-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının soru ve cevapları kısa sürede paylaşılmıştı.
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ÖABT'YE KİMLER GİRİYOR?
ÖABT açılımıyla “Açılımı Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi”, öğretmen adaylarının girmek zorunda olduğu alan bilgisini nitelemektedir. Öğretmen kadrolarına atanmak isteyenlerin Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarının yanı sıra Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılması zorunludur.
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ÖABT SINAV ALANI ADI VE KODU
ÖABT’ye katılacak adaylar, bu alanda sınava katılacakları alanı ve kodunu yazacaklardır. ÖABT alanını değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamaz. 1) Türkçe 2) İlköğretim Matematik 3) Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji 4) Sosyal Bilgiler 5) Türk Dili ve Edebiyatı 6) Tarih 7) Coğrafya 8) Matematik (Lise) 9) Fizik 10) Kimya 11) Biyoloji 12) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 13) Yabancı Dil (İngilizce) 14) Rehber Öğretmen 15) Sınıf Öğretmenliği 16) Okul Öncesi Öğretmenliği