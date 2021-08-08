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Gündem
Haber Giriş: 08 Ağustos 2021 - 19:31 | 

KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak? 2021 KPSS'de son viraja giriliyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Alan Bilgisi Sınavları, bugün üç oturum olarak tamamlandı. Bu gelişmenin ardından şimdi de öğretmen adayları için ÖABT oturumları gündem oldu. Peki, KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak?

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KPSS ÖABT oturumu için son hazırlıklarını yapan adaylar, sınavın hangi gün ve saatte başlayacağını öğrenmek istiyor. Haftalardır sınav için hazırlanan öğretmen adayları, geride kalan oturumların ardından şimdi de ÖABT'ye odaklandı. İşte, KPSS ÖABT oturum tarihi...

2SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınav sonuçları 16.09.2021 tarihinde ilan edilecek. Sonuçlar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.

3KPSS ÖABT NE ZAMAN

KPSS ÖABT NE ZAMAN?

Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu 15 Ağustos'ta uygulanacak.

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