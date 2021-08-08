KPSS ÖABT oturumu ne zaman yapılacak? 2021 KPSS'de son viraja giriliyor

KPSS ÖABT oturumu için son hazırlıklarını yapan adaylar, sınavın hangi gün ve saatte başlayacağını öğrenmek istiyor. Haftalardır sınav için hazırlanan öğretmen adayları, geride kalan oturumların ardından şimdi de ÖABT'ye odaklandı. İşte, KPSS ÖABT oturum tarihi...