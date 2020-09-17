KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? 2020 - KPSS ÖABT oturumu için açık tutulacak nüfus müdürlükleri
2020 KPSS ÖABT sınavı geçen hafta alan bilgisi oturumlarının tamamlanmasının ardından gündeme geldi. Kamuda öğretmen olmayı bekleyen adayların katılım sağlayacağı 2020 KPSS ÖABT sınavı ÖSYM'nin sınav takvimine eylül ayında gerçekleşecek. Sınava günler kala ÖSYM internet sitesinden 2020-ÖABT için sınav günü açık tutulacak nüfus müdürlüklerini açıkladı. Gözler şimdi KPSS ÖABT tarihinde. Peki, 2020 KPSS ÖABT ne zaman ve saat kaçta yapılacak? İşte, KPSS ÖABT tarihi ve sınavla ilgili ayrıntılar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2020-KPSS-ÖABT) girecek olan adaylar sınav tarihine odaklandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı ve Alan Bilgisi oturumlarının geçtiğimiz haftada geride kalmasının ardından bu haftaki sınavın tarihi gündeme geldi. ÖSYM takvimine göre, KPSS ÖABT 20 Eylül tarihinde organize edilecek. Adaylar sınav binalarına sınav saatinden önce alınacak. KPSS'nin yapılacağı 20 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında bazı nüfus müdürlükleri adaylar için açık tutulacak. İşte, 2020 KPSS ÖABT oturumuyla ilgili detaylar...
2
Abone Ol
KPSS ÖABT SINAV TARİHİ
ÖSYM takvimine göre KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 20 Eylül saat 10.15'te; ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınavı ise 14.45'te yapılacak.
Öğretmen kadroları için bu sınava başvuran adaylar, sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmak zorundadır.
3
Abone Ol
Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
4
Abone Ol
2020-ÖABT İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri
20 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2020-KPSS-ÖABT) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 20 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.
5
Abone Ol
Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.
Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.