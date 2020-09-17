KPSS ÖABT ne zaman, saat kaçta? 2020 - KPSS ÖABT oturumu için açık tutulacak nüfus müdürlükleri

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (2020-KPSS-ÖABT) girecek olan adaylar sınav tarihine odaklandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür Sınavı ve Alan Bilgisi oturumlarının geçtiğimiz haftada geride kalmasının ardından bu haftaki sınavın tarihi gündeme geldi. ÖSYM takvimine göre, KPSS ÖABT 20 Eylül tarihinde organize edilecek. Adaylar sınav binalarına sınav saatinden önce alınacak. KPSS'nin yapılacağı 20 Eylül 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında bazı nüfus müdürlükleri adaylar için açık tutulacak. İşte, 2020 KPSS ÖABT oturumuyla ilgili detaylar...