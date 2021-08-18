KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınav sonucu için tarih verdi
2021 KPSS oturumları ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. ÖABT oturumunun sona ermesiyle birlikte 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavı tamamlanmış oldu. Sınava katılan adaylar heyecan içinde sonuçları bekliyor. Sonuçlar ÖSYM'nin sonuç adresi olan AİS (Aday İşlemleri Sayfası) üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 2021 KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak İşte ÖSYM takvimine göre, 2021 KPSS sonuç tarihi...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
ÖSYM 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavları üç farklı tarihte gerçekleşti. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları kısa sürede paylaşıldı.
2
KPSS sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre KPSS Lisans Sınav sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak. Sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden görüntülenecek.
3
Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
4
DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)/Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda ve ilgili yabancı dilde alınan YDS/e-YDS sonucu (2021 yılında 2021-YDS/1 ile sınavın uygulanma tarihinden önce alınan 2021 e-YDS sonucu) kullanılacaktır.
5
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.