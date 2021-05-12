KPSS başvurusu ne zaman? İşte 2021 Lisans KPSS sınav tarihi
Haziran ayına kısa bir süre kala KPSS başvuruları gündem oldu. 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleriyle ilgili araştırmalar internet üzerinden sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan 2021 yılı sınav takvimiyle birlikte KPSS sınavlarının ve başvurularının yapılacağı tarih belli olmuştu. Peki, KPSS başvurusu ne zaman?
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"2021 KPSS başvuruları ne zaman?" sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam eden konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından bu yıl lisans alanında toplam 3 oturumda gerçekleşecek olan KPSS sınavı için araştırmalar sürmeye devam ediyor. İşte, 2021 KPSS sınav ve başvuru tarihleri...
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KPSS SINAV TAKVİMİ
2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.
ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.
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BAŞVURULAR MAYIS AYINDA BAŞLIYOR
KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek.