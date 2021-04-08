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Haber Giriş: 08 Nisan 2021 - 00:25 | 

KPSS başvuru tarihleri: 2021 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav ve başvuru tarihini duyurdu

KPSS başvuru ve sınav tarihi, devlet kadrolarına memur olarak atanmayı bekleyen adayları ilgilendiriyor. ÖSYM tarafından organize edilecek olan söz konusu sınav öncesi adaylar KPSS başvuru işlemlerini AİS ekranı üzerinden sınav ücretini yatırarak gerçekleştirecek. 2021 KPSS başvuru kılavuzu bilgileri ışığında tamamlanacak olan başvuru süreci sonrası adaylar 2021-KPSS'de Genel Yetenek-Genel Kültür Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarına katılacak. Takvime göre sınav ağustos ayında yapılacak. Gözler şimdi KPSS başvuruları ne zaman? sorusunun yanıtında. İşte, 2021 KPSS sınav tarihi ve başvurular ile ilgili detaylar.

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2021 KPSS sınav va başvuru tarihleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamuda memur olmak isteyen adayların katılımı ile gerçekleşecek olan 2021 KPSS 4 oturum halinde gerçekleşecek. 2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik 1 Ağustos’ta yapılacak. Oturumlara göre değişen KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak. Başvurular 14 Haziran tarihinde sona erecek. KPSS başvurularını yapacak olan adalar, KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bankalara sınav ücretlerini yatırarak müracaatlarını tamamlayabilecekler.

2KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN

KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav ve başvuru takvimi ile KPSS’nin detayları da belli oldu. KPSS başvuruları 2021 yılında 28 Mayıs tarihinde başlayacak ve 14 Haziran’da sona erecek. Adaylar ilk olarak her yıl olduğu gibi Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girecekler.

32021 KPSS SINAVI NE ZAMAN

2021 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2021-KPSS A Grubu Ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) oturumları 1 Ağustos’ta düzenlenecek.

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 7 Ağustos ve 8 Ağustos’ta yapılacak.ÖABT ise 15 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavda çoktan seçmeli sorulardan oluşacak testler uygulanacak. Sınavda adaylar cevaplarını, cevap kâğıdında ilgili alanlara işaretleyeceklerdir. Cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevap kâğıdı yerine soru kitapçığına yapılan işaretlemeler kesinlikle değerlendirilmeyecektir. ÖABT’de yer alan yabancı dil sınavlarına ait sorular ilgili dilde hazırlanacaktır.

4KPSS ÜCRETİ NE KADAR

KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

5ÖSYMDEN KPSS RAPORU

ÖSYM'DEN KPSS RAPORU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu'nu yayımladı. Raporda, sınavların sonuçlarıyla ilgili değerlendirmeler yer aldı.

ÖSYM'nin internet sitesinden paylaşılan 2019 ve 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları Değerlendirme Raporu'na göre, 2019 KPSS Lisans, yedi farklı oturumda düzenlendi. Bu oturumlarda Genel Yetenek-Genel Kültür Testleri, Eğitim Bilimleri Testi, Alan Bilgisi Testi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi uygulandı. Raporda genel yetenek-genel kültür testleri ve alan bilgisi sınavlarına (çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, hukuk, iktisat, istatistik, işletme, kamu yönetimi, maliye, muhasebe ve uluslararası ilişkiler) katılan adaylara ait sonuçlar değerlendirildi. 2019 KPSS Lisans Alan Bilgisi adayları için genel yetenek testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.24, genel kültür testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.68 olarak hesaplandı.

Genel yetenek testinin ham puan ortalaması 23.08, genel kültür testinin ham puan ortalaması 21.85 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ve genel kültür testinin ortalama güçlük düzeyleri 0.44 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.47, genel kültür testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.45 olarak belirlendi. 2019 KPSS Lisans genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bulunan 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday bulunmadığı rapora yansıdı. Genel yetenek ve genel kültür testlerinde birer aday 59 soruyu doğru cevapladı. Alan bilgisi testlerinin doğru cevap sayısı ortalamaları en yüksekten en düşüğe, hukuk testi 26.25, iktisat testi 16.68, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testi 15.52, maliye testi 15.50, kamu yönetimi testi 13.54, işletme testi 13.04, uluslararası ilişkiler testi 11.06, muhasebe testi 10.14 ve istatistik testi 8.92 şeklinde sıralandı.

62020 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI

2020 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI

2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı da yedi farklı oturumda düzenlendi. 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi adayları için genel yetenek testinin doğru cevap sayısı ortalaması 23.31, genel kültür testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.22 şeklinde hesaplandı. Genel yetenek testinin ham puan ortalaması 19.65, genel kültür testinin ham puan ortalaması ise 21.05 şeklinde gerçekleşti. Genel yetenek testinin ortalama güçlük düzeyi 0.39, genel kültür testinin ortalama güçlük düzeyi 0.44 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.34, genel kültür testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.38 oldu. 2020 KPSS Lisans genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bulunan 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday olmadı. 2020 KPSS Lisans genel yetenek testinde üç aday 58 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru sayısına ulaştı. Genel kültür testinde ise 10 aday 58 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru sayısına ulaştı. Alan bilgisi testlerinin doğru cevap sayısı ortalamaları en yüksekten en düşüğe, hukuk testi 27.79, işletme testi 16.18, maliye testi 15.56, kamu yönetimi testi 15.14, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testi 15.02, uluslararası ilişkiler testi 14.63, iktisat testi 14.15, muhasebe testi 10.75 ve istatistik testi 9.61 şeklinde sıralandı.

Raporun sunuş bölümünde görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şunları söyledi:

"Gerçekleştirdiğimiz sınavlarla ilgili hazırladığımız raporlardaki analiz ve değerlendirmelerin, sınavlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasına imkân verdiğinin ve sınavların şeffaf bir şekilde uygulandığının göstergesi olduğu kanaatindeyiz. Bu raporlar, ÖSYM'nin temel değerlerinden hesap verebilir olmayı gerçekleştirmenin bir parçasını oluşturuyor. Bu vesileyle sınavların hazırlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde emeği geçenlere ve raporun hazırlanmasına katkı sağlayan Değerlendirme Raporu Çalışma Grubu üyelerine teşekkür ederim. Sınav sonuçlarının adaylarımıza ve değerli ailelerine hayırlı olmasını dilerim."

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