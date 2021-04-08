KPSS başvuru tarihleri: 2021 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav ve başvuru tarihini duyurdu

2020 KPSS LİSANS ALAN BİLGİSİ SINAVLARI 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavı da yedi farklı oturumda düzenlendi. 2020 KPSS Lisans Alan Bilgisi adayları için genel yetenek testinin doğru cevap sayısı ortalaması 23.31, genel kültür testinin doğru cevap sayısı ortalaması 26.22 şeklinde hesaplandı. Genel yetenek testinin ham puan ortalaması 19.65, genel kültür testinin ham puan ortalaması ise 21.05 şeklinde gerçekleşti. Genel yetenek testinin ortalama güçlük düzeyi 0.39, genel kültür testinin ortalama güçlük düzeyi 0.44 olarak hesaplandı. Genel yetenek testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.34, genel kültür testinin ortalama ayırt edicilik düzeyi 0.38 oldu. 2020 KPSS Lisans genel yetenek ve genel kültür testlerinin her birinde bulunan 60 sorunun tamamını doğru cevaplayan aday olmadı. 2020 KPSS Lisans genel yetenek testinde üç aday 58 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru sayısına ulaştı. Genel kültür testinde ise 10 aday 58 soruyu doğru cevaplayarak en yüksek doğru sayısına ulaştı. Alan bilgisi testlerinin doğru cevap sayısı ortalamaları en yüksekten en düşüğe, hukuk testi 27.79, işletme testi 16.18, maliye testi 15.56, kamu yönetimi testi 15.14, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testi 15.02, uluslararası ilişkiler testi 14.63, iktisat testi 14.15, muhasebe testi 10.75 ve istatistik testi 9.61 şeklinde sıralandı.



Raporun sunuş bölümünde görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, şunları söyledi:



"Gerçekleştirdiğimiz sınavlarla ilgili hazırladığımız raporlardaki analiz ve değerlendirmelerin, sınavlara yönelik iyileştirmelerin yapılmasına imkân verdiğinin ve sınavların şeffaf bir şekilde uygulandığının göstergesi olduğu kanaatindeyiz. Bu raporlar, ÖSYM'nin temel değerlerinden hesap verebilir olmayı gerçekleştirmenin bir parçasını oluşturuyor. Bu vesileyle sınavların hazırlanmasında, uygulanmasında, değerlendirilmesinde emeği geçenlere ve raporun hazırlanmasına katkı sağlayan Değerlendirme Raporu Çalışma Grubu üyelerine teşekkür ederim. Sınav sonuçlarının adaylarımıza ve değerli ailelerine hayırlı olmasını dilerim."