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Haber Giriş: 11 Eylül 2020 - 19:49 | 

KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek? 2020 KPSS sınav süresi

KPSS alan bilgisi sınavı saati, söz konusu sınava kısa süre kala adayların odaklandığı konulardan odu. ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılacak KPSS alan bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu yarın saat sabah başlayacak. Hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün öğleden sonra tamamlanacak. 2020 KPSS alan bilgisinde adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek. Peki, 2020 KPSS alan bilgisi sınavı saat kaçta başlayacak? İşte, KPSS sınav süresi ve saati.

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KPSS sınavının kaç dakika süreceği gündemde yer almaya devam ediyor. Kamuda memur olmayı bekleyen binlerce adayın katılım sağlayacağı 2020 KPSS sınavı 12 -13 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavlarının 1’inci ve 3’üncü oturumu için saat 10.00, 2’nci oturumu için saat 14.30’dan sonra adaylar sınava alınmayacak. Sınav 150 dakika sürecek. İşte, KPSS Alan bilgisi sınavıyla ilgili ayrıntılar.

2KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK
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KPSS ALAN BİLGİSİ KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılacak KPSS Alan Bilgisinin kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 1'inci oturumu 12 Eylül Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. KPSS alan bilgisi sınavlarının hukuk, iktisat, maliye testlerinin yer aldığı 2'inci oturumu ise aynı gün saat 14.45'te başlayacak. Adaylara bu oturumlarda 120 soru için 150 dakika süre verilecek.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.

3ADAYLARA SAAT UYARISI
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ADAYLARA SAAT UYARISI

Adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00'dan sonra, öğleden sonraki oturumlarında ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM’nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "12 Eylül’de uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Sınavları 1’inci oturumu için adaylar saat 10.00’dan sonra, 12 Eylül’de uygulanacak 2’nci oturumu için adaylar saat 14.30’dan sonra, 13 Eylül’de uygulanacak 3’üncü oturumu için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; nüfus cüzdanını, T.C Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur. Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecektir" denildi.

4Sınavlardaki koronavirüs salgını önlemleri
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Sınavlardaki koronavirüs salgını önlemleri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler hakkında şu bilgileri vermişti:

"Sınav binaları ve salonlarının sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. Koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar kendileri de dezenfektanlarını yanlarında getirebilecekler. Sınav görevlilerimize maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven de dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maskeleri ve siperlikleriyle de girebilecekler. Sınav görevlilerimizin Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek. Kovid-19 durumu belirlenen sınav görevlilerinin görevleri iptal edilerek yerlerine yeni görevlendirmeler yapılacak. Kovid-19 ile ilgili durumu olan adaylar, HES kodlarından belirlenecek ve Bilim Kurulunun önerisi doğrultusunda Kovid-19 durumlarına göre gruplara ayrılacak ve sınav merkezlerimizde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacaklar. Bu durumda olan adaylar, Başkanlığımız tarafından SMS ile sınavdan önce bilgilendirilecek."Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimsenin okul bahçelerine alınmayacağını dile getiren Aygün, adayların sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlilerince yönlendirileceğini belirtmişti.

5SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR
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SINAVDA YASAK OLAN EŞYALAR

Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,

Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,

Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,

Bandajı çıkarılmış şeffaf pet şişe içerisinde su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,

İlaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçlarla gelmeleri kesinlikle yasaktır (Engelli/sağlık sorunu olan adaylardan sınava engeli/sağlık sorunu nedeniyle bir araç gereç vb. ile girmesi gerekenlerin, kılavuzun “ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIKDURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN DOLDURULMASI” maddesini dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.).

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