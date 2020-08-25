Kozan orman yangınında son durum - Tarım ve Orman Bakanı’ndaki Kozan açıklaması
Adana'da hafta sonu öğle saatlerinde başlayan orman yangınında son durumla ilgili açıklama geldi. Adana'nın Kozan ilçesinde devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangının kontrol altına alındığını bildirdi. İşte Kozan’daki orman yangınıyla ilgili son durum.
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ADANA'nın Kozan ilçesi Kuyubeyi köyünde 23 Ağustos'ta öğle saatlerinde 3 farklı noktada çıkan ve 200 hektarın üzerinde ormanlık alanda zarara yol açan yangını söndürmek için ekiplerin çalışması devam ediyor. Gece saatlerinde ara verilen, helikopter ve uçaklarla yapılan hava müdahalesi, sabahın ilk ışıklarından itibaren yeniden başladı.
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Kozan'ın Kuyubeli köyündeki ormanlık alanda 23 Ağustos'ta saat 12.50'de 3 farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına, çevredeki belediyelerin itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Adana Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 19 helikopter, 35 iş makinesi, 155 arazöz ve 750 personelle müdahale edildi. Alevlerin tehdit ettiği Çürüklü, Celiluşağı ve Çamlarca mahallelerine ek olarak 3 mahalle daha boşaltıldı. Toplam 800 evden tahliye edilen vatandaşların bir kısmı çevredeki akrabalarının yanlarına, bir kısmı da yurtlara yerleştirildi. Jandarma ekipleri, yangının etkili olduğu alanlara giriş ve çıkışları kapattı. Poyraz nedeniyle ekiplerin müdahale etmekte zorlandığı yangında, alevlerin arasında kalan 12 evin yandığı bildirildi.
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YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı’ndaki Kozan açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Kozan ilçesinde önceki gün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını söyledi.
Pakdemirli, yangın alanındaki incelemesinin ardından Vali Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve diğer ilgililerin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, önceki gün Kuyubeli Mahallesi'nde başlayan yangına ilişkin bilgi verdi.
Meteorolojik şartların ağır koşulları içinde, saatte 35-40 kilometre esen rüzgarda, nemin yüzde 20'nin altında ve sıcaklığın çok yüksek olduğu bir coğrafyada çalışmalarını yaklaşık 2 güne yakındır sürdürdüklerini belirten Pakdemirli, "Çalışmaları sürdürürken 2 amfibi uçak, 19 helikopter, 16 kuruma ait 20 de dışarıdan gelen iş makinesi olmak kaydıyla 170 arazöze çıktık. Bunun 17 ekibini dün itibarıyla yeniledik. 750 personelimizi 830'a çıkarak, dün yorulan arkadaşlara da 80 arkadaşımızı takviye ederek çalışmalarımıza devam ettik." dedi.
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"Yangın tamamen kontrol altında"
Bakan Pakdemirli, AFAD, Sosyal Yardımlaşma Fonu ve Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) kaynaklarıyla vatandaşların yaralarını bir miktar olsa da hafifletmek konusunda çaba göstereceklerini dile getirdi.
Yangınla mücadelede birçok teknik kullandıklarını ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik. Dün yine Çürüklü Mahallesi'nde de maalesef bir ara mahalle risk altında girdi. Bu risk altına giren mahalleyi de korumak maksadıyla karşı ateş düşünüldü ama son anda da buna gerek kalmadı. Gece boyu çalışmalarımız devam etti, sahadan ayrılmadık. Hem gelen bilgileri değerlendirdik hem de arazide birebir orman teşkilatımızla buluşarak hem onların eksiklerini giderdik hem de koordinasyonu sağladık. Şu saat itibarıyla memnuniyetle söyleyebilirim, her şey kontrol altında. Ateşin etrafı çevrilmiş. Yer yer ufak tütenler olacaktır. Söndürme faaliyetleri gün içerisinde mutlaka devam edecektir. Gün içerisinde ufak tefek parlamalar mutlaka olacaktır ama büyük bir alan, önemli olan bu büyük alanın içerisinde ateşi hapsetmekti. Aslında geceden beridir büyük ölçüde bunu başardık ancak gece tekrar kuzey batı istikametinde parlayan bir ateş sebebiyle de işin açıkçası onu da garanti altına almak istedik ama artık sabah saatleri itibarıyla yangın tamamen kontrol altında."
Pakdemirli, yangına karşı çalışmalarının bitmediğini belirterek, "Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki orman teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız." ifadesini kullandı.