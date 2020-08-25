Kozan orman yangınında son durum - Tarım ve Orman Bakanı’ndaki Kozan açıklaması

"Yangın tamamen kontrol altında" Bakan Pakdemirli, AFAD, Sosyal Yardımlaşma Fonu ve Orman ve Köy İlişkileri Daire Başkanlığı (ORKÖY) kaynaklarıyla vatandaşların yaralarını bir miktar olsa da hafifletmek konusunda çaba göstereceklerini dile getirdi.



Yangınla mücadelede birçok teknik kullandıklarını ifade eden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yangınla mücadelede birçok teknik kullanıyoruz. Bunlardan en önemlisi de karşı ateş tekniği. Burası büyük bir yangın olduğu için Eskimantaş bölgesinde de karşı ateşle özellikle yerleşim alanlarına doğru yangının ilerlemesini engelledik. Dün yine Çürüklü Mahallesi'nde de maalesef bir ara mahalle risk altında girdi. Bu risk altına giren mahalleyi de korumak maksadıyla karşı ateş düşünüldü ama son anda da buna gerek kalmadı. Gece boyu çalışmalarımız devam etti, sahadan ayrılmadık. Hem gelen bilgileri değerlendirdik hem de arazide birebir orman teşkilatımızla buluşarak hem onların eksiklerini giderdik hem de koordinasyonu sağladık. Şu saat itibarıyla memnuniyetle söyleyebilirim, her şey kontrol altında. Ateşin etrafı çevrilmiş. Yer yer ufak tütenler olacaktır. Söndürme faaliyetleri gün içerisinde mutlaka devam edecektir. Gün içerisinde ufak tefek parlamalar mutlaka olacaktır ama büyük bir alan, önemli olan bu büyük alanın içerisinde ateşi hapsetmekti. Aslında geceden beridir büyük ölçüde bunu başardık ancak gece tekrar kuzey batı istikametinde parlayan bir ateş sebebiyle de işin açıkçası onu da garanti altına almak istedik ama artık sabah saatleri itibarıyla yangın tamamen kontrol altında."



Pakdemirli, yangına karşı çalışmalarının bitmediğini belirterek, "Soğutma faaliyetleri devam edecek. Soğutmadan sonra da tabii ki orman teşkilatının işi bitmiyor. Orada temizlik faaliyetlerine ve sonbaharda da hemen hızlı bir şekilde yöreyi, bölgeyi ağaçlandırma faaliyetlerine başlayacağız." ifadesini kullandı.