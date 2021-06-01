Köy okulları ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak?

Koronavirüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz aylarda yüz yüze eğitim yerini uzaktan eğitime bırakmıştı. Bazı kademelerde ise yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yarın (1 Haziran) itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.