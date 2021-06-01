Köy okulları ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak?
İlkokulda yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ilkokulda yüz yüze eğitimin 1 Haziran'dan itibaren başlayacağını duyurdu. Açıklama ardından köy okulları için araştırmalar da başladı. Peki, köy okulları ne zaman açılacak? Yüz yüze eğitim kaç gün olacak?
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Koronavirüs salgını dolayısıyla geçtiğimiz aylarda yüz yüze eğitim yerini uzaktan eğitime bırakmıştı. Bazı kademelerde ise yüz yüze eğitime geçileceği açıklanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada, "Yarın (1 Haziran) itibarıyla ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi itibarıyla ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" dedi.
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda yüz yüze eğitime yarından (1 Haziran) itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacak.
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2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecek.
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2021 SINAV TARİHLERİ
2021 Liselere Geçiş Sınavı (LGS) 6 Haziran’da yapılacak. Sınav iki oturumda gerçekleşecek.2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 26 Haziran’da, Alan Yeterlik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 27 Haziran’da olacak.