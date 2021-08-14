Kovid aşısı olan 'Mağara adamı'ndan ders gibi sözler! 'Virüs ayırım yapmıyor'
Sırbistan'ın güneydoğusundaki Pirot şehrinde azları ağaç üstünde kışları mağarada yaşayan bir adam hiç insan içine çıkmamasına rağmen Kovid-19 aşısı yaptırdı. Panta Petrovic, aşısını olduktan sonra ders niteliğinde sözler sarf etti.
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Sırbistan'ın güneydoğusundaki Pirot şehrinde 70 yaşındaki Panta Petrovic, yaz aylarını Gradasnicka nehri yanındaki bir ağacın üzerine inşa ettiği barakada, kış dönemini ise Stare dağının eteklerindeki mağarada geçiriyor.
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Petrovic, koronavirüs salgını için kural haline gelen 'sosyal mesafe' kavramını 20 yıldır bir hayat tarzı haline getirmiş durumda.
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İhtiyaçlarını karşılamak için seyrek şekilde şehir merkezine inen adam geçen yıl yaptığı bu ziyaretinde tüm dünyayı saran Kovid-19 salgınından yeni haberdar oldu.
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Petrovic, salgının önüne geçmek için aşı yapıldığını öğrendi. Ve aşılar dünyada uygulanır hale gelir gelmez de gidip aşısını yaptırdı.
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Dağlarda yaşayan ve neredeyse insan içine hiç karışmayan adamın neden aşı yaptırmayı tercih ettiği ise dünyada merak konusu oldu.
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Yaşadığı, ormanlarla kaplı Stara Planina dağında AFP muhabirlerinin ulaştığı Panta Petrovic çok önemli açıklamalar yaptı ve dünyaya mesaj verdi.
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'Virüs ayrım yapmıyor' diyerek koronavirüs salgınının herkesi etkileyebilecek boyutta olduğunun altını çizen Panta Petrovic'in mesajı özellikle aşı karşıtlarını ilgilendiren önemde.
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Pirot şehrinde ve bir süre de yurt dışında yaşayan ve birden fazla kez evlenen adam dağlara yerleşmeden önceki hayatını 'kaos doluydu' diye tanımlıyor.
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Çoğunlukla mantar toplayan ve yakındaki dereden balık avlayarak beslenen Petrovic zaman zaman şehir merkezine inerek çöpe atılmış ancak hala yenebilecek ya da kullanılabilecek durumda olan şeyleri çöplerden topluyor.
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Petrovic, aşı karşıtlarının yarattığı korku balonunu ve safsatayı anlamakta zorlandığını ifade ederken salgının bitmesi söz konusuyken aşı reddini anlamsız bulduğunu sözlerine ekledi.
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'Her iki dozu da yaptıracağım. Eğer üçüncü takviye dozuna izin verirlerse onu da yaptıracağım. Salgının bitmesi için üzerime düşeni yapmaya hazırım.' diye konuştu.
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Petrovic, tüm vatandaşlara aşı olmaları konusunda çağrı yapıyorum açıklamasını yaptı.
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Sırbistan'da toplam Kovid-19 vakaları 730 bin civarında seyrederken virüs sebebiyle 7 binden fazla insan hayatını kaybetti.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşı ise 4 milyar 620 milyon dozu geçti. Ülkede tüm aşıları tamamlananların yüzdesi %39,5 olurken çift doz aşı olanların sayısı da 2 milyon 740 bine ulaştı.