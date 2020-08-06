Koronavirüs(coronavirüs) 6 Ağustos Türkiye vaka ve ölüm sayısı tablosu.. İstanbul, Ankara, Konya il il koronavirüs risk haritası

Corona virüs dünya genelinde 18 milyon 566 bin vakaya ulaştı. Salgının etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri olan Amerika'da ise 5 milyon vakaya doğru tırmanış sürüyor. Ülkede 4 milyon 771 bin vaka bulunuyor. Brezilya'da ise 2 milyon 801 bin vaka ile ABD'den sonra en çok vaka görülüyor. Amerika'da şuana kadar 156 bin kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1 milyon 528 bin kişide hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.



Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 759 bine, can kaybı 95 bin 78'e çıktı, iyileşen sayısı 1 milyon 912 bin 319 olarak kaydedildi.



Hindistan'da vaka sayısı 50 bin 790 artarak 1 milyon 906 bin 121'e ulaştı, bugüne kadar 39 bin 818 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 280 bin 284 kişi iyileşti.



Rusya'da vaka sayısı 861 bin 423'e yükselirken, can kaybı 144 artarak 14 bin 351 olarak kayıtlara geçti, 661 bin 471 kişi iyileşti.



