Koronavirüs(coronavirüs) 6 Ağustos Türkiye vaka ve ölüm sayısı tablosu.. İstanbul, Ankara, Konya il il koronavirüs risk haritası
6 Ağustos Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan haftalık verilerde illerin günlük koronavirüs vaka sayıları da belli oldu. Gelen son dakika bilgilere göre, bugünkü test sayısı 54 bin 494 oldu, ölüm sayısı ise 14 olarak kaydedildi. İllere göre vaka sayısında ise Ankara'da koronavirüs vaka sayıları pandeminin ilk günlerine oldukça yaklaşırken, İl Sağlık Kurumu'ndan gelen açıklamalara göre şuan için virüs ilde kontrol altında. Dünya genelinde ise kritik tablo sürmeye devam ediyor. Amerika ve Brezilya'da hem vaka hem de ölüm sayılarında tırmanış sürerken, Hindistan ve Rusya'da da vakaların arttığı görülüyor. Peki, Koronavirüs 6 Ağustos Türkiye tablosu vaka ve ölüm sayısı nedir? İşte, İstanbul, Ankara ve İl il günlük corona virüs vaka sayıları...
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Corona virüs dünya genelinde 18 milyon 566 bin vakaya ulaştı. Salgının etkisini en çok gösterdiği ülkelerden biri olan Amerika'da ise 5 milyon vakaya doğru tırmanış sürüyor. Ülkede 4 milyon 771 bin vaka bulunuyor. Brezilya'da ise 2 milyon 801 bin vaka ile ABD'den sonra en çok vaka görülüyor. Amerika'da şuana kadar 156 bin kişi corona virüs nedeniyle hayatını kaybederken, 1 milyon 528 bin kişide hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 759 bine, can kaybı 95 bin 78'e çıktı, iyileşen sayısı 1 milyon 912 bin 319 olarak kaydedildi.
Hindistan'da vaka sayısı 50 bin 790 artarak 1 milyon 906 bin 121'e ulaştı, bugüne kadar 39 bin 818 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 280 bin 284 kişi iyileşti.
Rusya'da vaka sayısı 861 bin 423'e yükselirken, can kaybı 144 artarak 14 bin 351 olarak kayıtlara geçti, 661 bin 471 kişi iyileşti.
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GÜNLÜK CORONAVİRÜS TABLOSU
6 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Bakan Koca günlük koronavirüs tablosuyla ilgili şu bilgileri verdi;
Yeni hasta, vefat ve ağır hasta sayılarımız, zatürreli hasta oranımız; bazı farklarla dünkünden daha az. Fakat bu verilerden hiçbiri yarınki ya da bir hafta sonraki sonuçlar konusunda garanti sunmuyor. İYİ HABERLERE SADECE SIKI TEDBİRLER DAYANAK OLABİLİR.
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Sağlık Bakanlığı 5 Ağustos koronavirüs günlük tablosunu açıkladı. Vaka, iyileşen ve hasta sayısıyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca, şunları ifade etti;
Yeni hasta sayımız, dün önceki güne göre 88, bugünse düne göre 95 arttı. Son 24 saatteki test sayımız yaklaşık 54.000. Toplam test sayısı 5 Milyonu geçti. Bayram ve tatildeki riskin yeni sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var.
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İspanya'da can kaybı 26 artarak 28 bin 498'e yükselirken, vaka sayısı 5 bin 760 artarak 349 bin 894'e ulaştı.
İran'da vaka sayısı 314 bin 786'ya, can kaybı 17 bin 617'ye çıktı, 272 bin 535 kişi de sağlığına kavuştu.
İngiltere'de vaka sayısı 306 bin 293'e, can kaybı 89 artarak 46 bin 299'a ulaştı.
İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 171'e, toplam vaka sayısı 248 bin 419'a, iyileşenlerin sayısı 200 bin 766'ya ulaştı.
Almanya, Kovid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye uyguladığı seyahat uyarısını kısmen kaldırdı.
Hollanda'da Kovid-19 vaka sayısının son bir haftada yüzde 95 arttığı bildirildi.
Belçika'nın Charleroi kentinde 3 huzurevinde vakaların artması nedeniyle tüm sakinlerin karantinaya alındığı bildirildi. Personel dahil 18 kişide Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Yunanistan'da, maske takma zorunluluğunun kapsamına kapalı alanların yanı sıra gemi güverteleri gibi bazı açık alanlar da eklendi.
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Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) 52. Kongresini, Kovid-19 nedeniyle 2021'e ertelediğini duyurdu.
Madrid Açık Tenis Turnuvası ise Kovid-19 salgını nedeniyle iptal edildi.
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Filipinler'in başkenti Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri, yeniden yürürlüğe kondu.
FAHRETTİN KOCA 4 AĞUSTOS TÜRKİYE SON DURUMUNU BU NOT İLE PAYLAŞTI
YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında ve hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (sırasıyla %3,2 ve %2,1), entübe edilen yeni hasta sayısında azalma görülmüştür ( -%6,7).
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%63,6). En fazla artış ise Ege ve Doğu Karadeniz Bölgelerinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde sırasıyla bu fark sadece 26 ve 9 vakadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 11,8, erkeklerde ise 17,6’dır.
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Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%33,3). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesindedir.
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Türkiye'de son 24 saatte 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 234 bin 934, can kaybı 5 bin 765 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 46 bin 249 test yapıldı, 1083 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 994 kişi de iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 218 bin 491 oldu.
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Toplam test sayısı 4 milyon 973 bin 466, vaka sayısı 234 bin 934, vefat sayısı 5 bin 765 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saatte 994 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 218 bin 491'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 583, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 8,5 oldu.
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:
"Yeni hasta sayısındaki yükselme ciddi. 2 gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."
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"Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge
İçişleri Bakanlığınca valiliklere "Kovid-19 tedbirleri" konulu ek genelge gönderildi.
Genelgeye göre, evinde izolasyona tabi tutulanların özellikle ilk 7 gün izolasyon şartlarına uyup uymadıkları, vali, kaymakam ve kollukça denetlenecek. İllerde vali yardımcısı ve ilçelerde kaymakamlar başkanlığında "Filyasyon Çalışmaları Takip Kurulları" oluşturulacak.
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Günlük ve haftalık artış oranları yüksek seyreden illerde, valiliklerce ilave tedbirler ve denetim faaliyetleri en üst seviyede uygulanacak. Salgınla mücadelede pilot il olarak belirlenen Kırıkkale'de valilik bünyesinde İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulacak.
İçişleri Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında halı sahaların açılmasıyla ilgili asılsız haberler yer aldığını, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından buna yönelik rehber hazırlama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yayımladığı genelgeyle başkentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artışa dikkati çekerek, daha önce alınan tedbirlere ilave önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.