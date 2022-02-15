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Koronavirüs testi ne kadar sürede sonuçlanır? Kovid-19 testi kaç saatte çıkar... İşte test sonucu bilgileri

#Covid Test Sonucu#Koronavirüs

Koronavirüs test sonucu kaç saatte çıkar sorusunun cevabı, sağlık durumundan şüphelenip PCR testi yaptıran vatandaşların merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Omicron varyantının artması ve belirtilerin belli belirsiz olması ya da grip ve soğuk algınlığı ile benzerlik göstermesi tedirginlik yaratıyor. Test yaptıran vatandaşlar da sonuçlarının ne kadar sürede açıklandığını merak ediyorlar... Peki, yaptırılan Covid test sonucu ne zaman çıkar?

1/6Koronavirüs testi ne kadar sürede sonuçlanır Kovid-19 testi kaç saatte çıkar... İşte test sonucu bilgileri

PCR (Polymerase Chain Reaction), DNA içerisinde yer alan, dizisi bilinen iki segment arasındaki özgün bir bölgeyi enzimatik olarak çoğaltmak için uygulanan tepkimelere verilen ortak bir isim olarak tanımlanmaktadır.

2/6Koronavirüs testi ne kadar sürede sonuçlanır Kovid-19 testi kaç saatte çıkar... İşte test sonucu bilgileri

PCR bir tanı testi olarak bilinmektedir ve koronavirüste de virüse ait RNA'yı göstermektedir. Yani PCR test koronavirüs sürecinde, vücuttaki virüsün kimliğini göstermek için yapılan bir testtir. PCR testi sonucu e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor.

3/6Koronavirüs testi ne kadar sürede sonuçlanır Kovid-19 testi kaç saatte çıkar... İşte test sonucu bilgileri

Sağlık Bakanlığı, Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 468 bin 152 testte 111 bin 157 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 248 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 536 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. İşte, PCR test sonucunda son durum...

4/6Koronavirüs testi ne kadar sürede sonuçlanır Kovid-19 testi kaç saatte çıkar... İşte test sonucu bilgileri

Burundan sürüntü alınarak labaratuvarda değerlendirilen Korona testi, yoğunluk durumuna göre değişkenlik gösterebilmektedir. Covid-19 olarak bilinen Korona testi, e-Nabız internet sitesine bağlı olduğu için oradan otomatik olarak kontrol edilebiliyor. Aynı zamanda bu sistem, Hayat Eve Sığar (HES) ile de bağlı olduğu için sistem test sonucunu otomatik olarak oraya da yansıtıyor.

5/6KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR

KORONAVİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan Koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor.

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

6/6PCR testi ve antikor testi arasındaki fark nedir

PCR testi ve antikor testi arasındaki fark nedir?

Antikor testi ile bilinmesi gereken noktalardan biri de, bunun bir antijen testi olmadığıdır. Antijen testleri, kişinin hasta olup olmadığını, yani akut enfeksiyonun varlığını ortaya koyan testlerdir. Antikor testleri ise kişinin daha önce enfeksiyonu geçirip geçirmediğini ve virüse karşı bağışıklık kazanıp kazanılmadığını tanımlamaya yöneliktir. Yani kişinin test yapıldığı anda hasta olup olmadığına dair bilgi vermez. PCR testi de virüsün genetik bilgisini, koronavirüsün ya da farklı bir virüsün hastayı enfekte edip etmediğinin sonucunu verir. PCR yöntemi enfekteyken, hastalığın antikoru oluşmamışken sonuç verir. Antikor testi, Covid 19’a yol açan SARS CoV- 2 virüsüne karşı vücudun bağışıklık sisteminin oluşturduğu total IgG tipi antikorları ölçmektedir. Yani bu hastalığa karşı bağışıklık olup olmadığını gösteren bir testtir. Boğaz ya da burundan örnek alınarak yapılan testten farklıdır, koldan kan alınarak çalışılmaktadır. Parmak ucundan alınan kan ile çalışılan testlerden daha güvenilirdir. PCR testin çalışılması yaklaşık 40 dakika sürmekle birlikte, en geç 24 saatte sonuç bildirilmektedir.

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#Covid Test Sonucu#Koronavirüs