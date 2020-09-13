Koronavirüs tablosunda son durum: 13 Eylül Sağlık Bakanlığı illere göre corona virüs ölüm ve vaka sayısı - Covid 19 risk ve yoğunluk haritası

Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, Tabloya göre, son 24 saatte 96 bin 97 Kovid-19 testi yapıldı, 1527 kişiye hastalık tanısı konuldu, 57 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1267 oldu.



Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 589 bine, Hindistan'da 4 milyon 562 bine, Brezilya'da 4 milyon 239 bine, Rusya'da 1 milyon 50 bine çıktı.



ABD'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 testleri pozitif çıkanların 14 gün önce bir restoranda yemek yeme ihtimallerinin, test sonucu negatif çıkanların 2 katı olduğunu ortaya koydu.



Yeni öğretim yılına salgının gölgesinde başlayan ABD’deki üniversitelerde şu ana kadar 90 bine yakın vaka tespit edildiği belirtildi.



Vaka sayısı 4,5 milyonu aşan Hindistan’da yapılan son araştırmada, ülkede mayıs ayında 6,4 milyon vakanın olduğu tahmininde bulunuldu.



İspanya'da vaka sayısı 24 saatte 12 bin 183 artışla son 2,5 ayın en yüksek verisine ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 566 bin 326, can kaybı 29 bin 747 olarak güncellendi.