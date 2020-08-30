Koronavirüs tablosu 30 Ağustos açıklandı mı? Türkiye coronavirüs günlük ölüm, iyileşen hasta ve vaka sayısı son durum tablosu
Koronavirüs tablosu Türkiye ve dünya genelindeki vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Bakan Koca, 29 Ağustos’ta Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Dün açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64, can kaybı 6 bin 284 oldu. İşte dünya genelince ve Türkiye’deki vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısı ile ilgili bilgiler..
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Koronavirüs tablosu, ölüm ve vaka sayısı araştırılıyor. 30 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. 29 Ağustos’ta dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 25 milyonu aşarken iyileşenlerin sayısı 17 milyon 412 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 844 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 101 bin 414 test yapıldı, 1549 kişide Kovid-19 tespit edildi. İşte son açıklamalar…
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KORONAVİRÜS SON DURUM TABLOSU
30 Ağustos koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Dün açıklanan tabloya göre Türkiye'de son 24 saatte 1549 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 39 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 267 bin 64, can kaybı 6 bin 284 oldu.
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 101 bin 414 test yapıldı, 1549 kişide Kovid-19 tespit edildi.
Son 24 saatte 39 hasta vefat etti, 1003 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 242 bin 812'ye çıktı.
Toplam test sayısı 6 milyon 937 bin 88, vaka sayısı 267 bin 64, vefat sayısı 6 bin 284 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 917, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,4 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Toplamda 7 milyona yakın test yaptık. Bugün aktif hasta sayımıza 546 kişi daha eklendi. Kaybettiğimiz hasta sayımız toplamda 6.000'den fazla. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Tedbirlere uymada gevşek olamayız. Güç tedbirde."
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DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 25 milyonu aşarken iyileşenlerin sayısı 17 milyon 412 bine ulaştı, salgında bugüne kadar 844 binden fazla kişi hayatını kaybetti. İngiltere'nin başkenti Londra'da Kovid-19 önlemleri ve aşı karşıtı gösteri düzenlendi. Binlerce kişi, hükümetin aldığı önlemleri protesto etmek için Trafalgar Meydanı'nda toplandı. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, ülkesinde de vakaların tekrar arttığını belirterek, gelecek hafta okulların yeniden açılmasıyla salgının yayılmasını durdurmada zorluk yaşayabileceklerini söyledi. Almanya'nın başkenti Berlin'de de "Querdenken 711" adlı oluşum tarafından Kovid-19 önlemlerini protesto etmek amacıyla gösteri düzenlendi. İtalya'da son haftalarda tatil için gelip gidenler sebebiyle salgının merkez üssü haline gelen Sardinya Adası'ndaki Tempio Pausania Cumhuriyet Savcılığı, virüsün hızla yayıldığı tespit edilen, aralarında gece kulüplerinin de bulunduğu bazı mekanlara ilişkin soruşturma başlattı.
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Hollanda'da hükümet, salgın tedbirleri kapsamında ülkedeki bütün vizon çiftliklerinin gelecek yıl kapatılmasına karar verildiğini duyurdu. Brezilya'da Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, salgınla mücadele kapsamında tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Brezilya Yüksek Adalet Divanı tarafından geçici olarak görevinden alındı. Endonezya Sağlık Bakanlığı, 3 bin 308 yeni vakayla "salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını" açıkladı. Toplam vaka sayısının 169 bin 195’e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 261’e, iyileşenlerin sayısı da 122 bin 802’ye çıktı. İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.
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Kazakistan'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısı, resmi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) klinik denemeler listesine alındı. Azerbaycan'da Bakanlar Kurulu kararıyla karantina rejimi 30 Eylül'e kadar uzatıldı. Karara göre, Bakü ve Sumgayıt kentleri ile Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak. Yeni kararla müze ve sergi salonlarının açılmasına izin verilirken ülkenin kara ve hava sınırları ise eylül sonuna kadar kapalı olacak. Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorica Dumbraveanu, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Kovid-19’a yakalandığını duyurdu.