Koronavirüs tablosu 30 Ağustos açıklandı mı? Türkiye coronavirüs günlük ölüm, iyileşen hasta ve vaka sayısı son durum tablosu

Hollanda'da hükümet, salgın tedbirleri kapsamında ülkedeki bütün vizon çiftliklerinin gelecek yıl kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Brezilya'da Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, salgınla mücadele kapsamında tıbbi malzeme ve sağlık hizmeti alımında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla Brezilya Yüksek Adalet Divanı tarafından geçici olarak görevinden alındı.

Endonezya Sağlık Bakanlığı, 3 bin 308 yeni vakayla "salgında şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldığını" açıkladı. Toplam vaka sayısının 169 bin 195’e yükseldiği ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 261’e, iyileşenlerin sayısı da 122 bin 802’ye çıktı.

İskoçya Birinci Futbol Ligi (Premiership) ekibi Celtic'te forma giyen Boli Bolingoli'ye karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 maç men cezası verildi.

