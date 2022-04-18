KORONAVİRÜS TABLOSU: 17 Nisan koronavirüs tablosunda son durum açıkandı... Vaka sayısında düşüş devam ediyor... İşte son rakamlar

Sağlık Bakanlığı, 17 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 153 bin 318 testte 3 bin 268 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybederken, 14 bin 952 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,13, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,41 olarak belirlendi. Ayrıca 1’inci dozda 57 milyon 804 bin 686, 2’nci dozda 53 milyon 14 bin 873 ve 3’üncü dozda 27 milyon 712 bin 181 olmak üzere 147 milyon 333 bin 131 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Çin’in Şangay kentinde Covid-19 nedeniyle başlayan karantina uygulamasında ilk can kayıpları duyuruldu.Şangay Sağlık Komitesi’nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Covid-19 kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “3 yeni ölüm bildirildi. Hayatını kaybedenlerin hepsi yaşlı ve akut koroner sendrom, diyabet, hipertansiyon gibi ciddi hastalıkları var. Covid-19’a karşı aşılı değiller. Hastaneye yatırıldıktan sonra durumları kötüleşti” denildi.Dünyanın geri kalanı neredeyse koronavirüs salgınını unutmuş gibi görünürken Covid-19’un ilk görüldüğü Çin, kâbus dolu günlerine geri döndü. Milyonlarca kişinin haftalardır karantinada olduğu Şangay kentinde koronavirüs kaynaklı ölümler yaşanmaya başlarken Çin’in sosyal medya platformu Weibo Çin milli marşının dizlerini sansürledi…“Ayağa kalkın! Şayet köle olmayı reddediyorsanız!”
Çin milli marşının ilk dizeleri bu şekilde. Ancak Çin’in Twitter’ı olarak da bilinen sosyal medya platformu Weibo’da bu sözleri aratan kullanıcılar tuhaf bir durumla karşılaştı ve bu sözlerin yazılı olduğu paylaşımları göremedi.
Bu Sansür durumu Şangay’da devam eden Karantina uygulamalarına karşı halktan gelen tepki üzerine ortaya çıktı.
Weibo kullanıcıları bu kelimelerin sansürlenmesinin pazar akşamı başladığını yazdılar. Öncesinde bu dizelerin paylaşımda olduğu ve çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı görülüyordu.
Çin, Şanghay'da pandemi önlemleri kapsamında Mart ayı sonunda alınan karantina kararının ardından, Koronavirüs nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Şanghay'ın sağlık komisyonu tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin 89 ile 91 yaşları arasında ve aşısız oldukları belirtildi.
Sağlık yetkilileri, 60 yaş üstü vatandaşların sadece yüzde 38'inin tam aşılı olduğunu açıkladı.
Şehirde toplu testler yapılmaya devam edecek. Bu da çok sayıda Şanghaylı için sıkı önlemlerin devam edeceği anlamına geliyor.
Ölümlerle ilgili yapılan duyuruda, "hastaların tüm çabalara karşın Pazar günü hastanede öldüğü" söylendi.
Şehirde 3 haftadır devam eden sokağa çıkma yasağı nedeniyle insanlar öfkeli. Milyonlarca kişi evlerinden dışarı çıkamazken, testleri pozitif çıkan kişiler ise karantina merkezlerine götürülüyor.
Son haftalarda çok sayıda kişi sosyal medyada, kısıtlamalar ve evlerindeki gıda ürünlerinin yetersizliğinden şikayet ediyor.
Günde 20 bin vakanın tespit edildiği kentte karantina için yeterli alan bulmak zorlaşıyor.