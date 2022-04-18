KORONAVİRÜS TABLOSU: 17 Nisan koronavirüs tablosunda son durum açıkandı... Vaka sayısında düşüş devam ediyor... İşte son rakamlar

Çin’in Şangay kentinde Covid-19 nedeniyle başlayan karantina uygulamasında ilk can kayıpları duyuruldu.Şangay Sağlık Komitesi’nden yapılan açıklamada, 3 kişinin Covid-19 kaynaklı nedenlerden hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, “3 yeni ölüm bildirildi. Hayatını kaybedenlerin hepsi yaşlı ve akut koroner sendrom, diyabet, hipertansiyon gibi ciddi hastalıkları var. Covid-19’a karşı aşılı değiller. Hastaneye yatırıldıktan sonra durumları kötüleşti” denildi.Dünyanın geri kalanı neredeyse koronavirüs salgınını unutmuş gibi görünürken Covid-19’un ilk görüldüğü Çin, kâbus dolu günlerine geri döndü. Milyonlarca kişinin haftalardır karantinada olduğu Şangay kentinde koronavirüs kaynaklı ölümler yaşanmaya başlarken Çin’in sosyal medya platformu Weibo Çin milli marşının dizlerini sansürledi…“Ayağa kalkın! Şayet köle olmayı reddediyorsanız!”



Çin milli marşının ilk dizeleri bu şekilde. Ancak Çin’in Twitter’ı olarak da bilinen sosyal medya platformu Weibo’da bu sözleri aratan kullanıcılar tuhaf bir durumla karşılaştı ve bu sözlerin yazılı olduğu paylaşımları göremedi.



Bu Sansür durumu Şangay’da devam eden Karantina uygulamalarına karşı halktan gelen tepki üzerine ortaya çıktı.



Weibo kullanıcıları bu kelimelerin sansürlenmesinin pazar akşamı başladığını yazdılar. Öncesinde bu dizelerin paylaşımda olduğu ve çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı görülüyordu.