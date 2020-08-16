Koronavirüs salgınında dünya geneli ve Türkiye son vaka ve ölüm sayısı: 16 Ağustos güncel corona tablosu ve son durum istatistikleri!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyon 496 bini aşarken, can kaybı 766 bin 194'e, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 248 bin 355'e yükseldi. Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 501 bine, can kaybı 172 bin 119'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 879 bini geçti. Türkiye'de son 24 saatte 1256 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 248 bin 117, toplam can kaybı 5 bin 955 oldu. Okulların açılmasına artık günler kala, günlük vaka sayısını anlık takip etmek isteyen vatandaşlar 16 Ağustos koronavirüs tablosu yeni vaka ve ölüm rakamları ile yapılan test sayısını sorguluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise henüz bugüne ait verileri paylaşmadı. İşte, 16 Ağustos 2020 güncel koronavirüs tablosu: Ölüm rakamları ve yapılan test sayısı ile tüm dünyadan son kritik gelişmeler...
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2019'un aralık ayından bu yana etkisi giderek artan koronavirüs salgınında günlük gelişmeler anlık takip ediliyor. ABD ve Güney Amerika ülkelerinde etkisini şiddetli şekilde hissettiren salgın, can almaya da devam ediyor. Ülkemizdeki son durum da vatandaşlarca sorgulanıyor. 16 Ağustos güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. İşte, tüm dünyadan en son koronavirüs gelişmeler...
Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 106 bin 523’e, vaka sayısı 3 milyon 275 bin 520’ye yükseldi.
İyileşen sayısı 2 milyon 394 bin 302 olarak kaydedildi.
Hindistan'da vaka sayısı 65 bin 2 artarak 2 milyon 526 bin 193’e, can kaybı 49 bin 36’ya çıktı. Ülkede 1 milyon 808 bin 936 kişi iyileşti.
Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 917 bin 884’e, ölü sayısı 15 bin 617’ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 729 bin 411’e ulaştı.
Rusya Sağlık Bakanlığı, tescillendiği açıklanan Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.
Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ludwigslust-Parchim bölgesinde, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralının ihlal edilmesi durumunda, çocukların ebeveynlerinden koparılabileceğine ilişkin düzenleme tartışmalara yol açtı.
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgın önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 492'ye, vaka sayısı 341 bin 70'e çıktı. Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 295 bin 630'a ulaştı.
Irak'ta son 24 saatte tespit edilen 4 bin 293 vaka ile bugüne kadarki en yüksek rakam kaydedilmiş oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 172 bin 583'e, can kaybı 5 bin 785'e çıktı.
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Özbekistan'da karantina tedbirleri bugünden itibaren aşamalı şekilde gevşetilmeye başlandı.
Kırgızistan Başbakanı Kubatbek Boronov, ilgili devlet kurumlarına bazı ülkelerle düzenli uluslararası uçuşların yeniden başlatılması konusundaki çalışmaları hızlandırmaları talimatı verdi.
Azerbaycan'da açık alanı bulunan kafe ve restoranların çalışmasına izin verildi.
Güney Kore hükümeti, vaka sayılarının son haftalarda yükselişe geçtiği ülkede salgınla mücadele önlemlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.vFilipinler'de vakalardaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.
Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 101 bin 65'e, ölenlerin sayısı ise 25 bin 139'a ulaştı.? Kıtada iyileşenlerin sayısı 814 bin 375 olarak kayda geçti.
Afrika ülkesi Malavi'de, salgınla mücadele kapsamında 500'e yakın mahkuma af çıkarıldı.
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15 AĞUSTOS SON DURUM TABLOSU
Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı, "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 67 bin 214 test yapıldı, 1256 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.
Son 24 saatte 21 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı ise 229 bin 972 oldu.
Toplam test sayısı 5 milyon 659 bin 286 vaka sayısı 248 bin 117, vefat sayısı 5 bin 955 olarak kayıtlara geçti.
Ağır hasta sayısı 668, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,6 oldu.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Son 45 günün en yüksek pozitif tanı, yeni hasta sayısına ulaştık. Kritik göstergemiz olan ağır hasta sayısı, genellikle risk grubunda olup hastalığa yakalananlar ile artıyor. Yeni hasta sayısını, ağır hasta sayısını, can kayıplarını birlikte azaltalım."
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BAKAN KOCA UYARDI
Bakan Koca, sosyal medya hesabından salgına dikkati çeken paylaşımlarda bulundu.
Koca, bir paylaşımında "Bana bir şey olmaz' diyenlerle, 'benden başkasına zarar gelmez' diyenlerin desteğiyle yayılıyor. Dünya yoruldu. Sadece siz değil. Hayata sarılmaktan vazgeçmeyin. Birgün mutlaka salgının son günü olacak." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca, bir başka paylaşımında "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." ifadelerine yer verdi.
Entübasyon işleminin zorluğuna da değinen Koca, "Entübasyon çoğumuzun vaka tablosundan öğrendiği bir terim. Kovid-19 tedavisi gören ağır hastalara uygulanan işlem. Hasta için kolay değil ama solunum yoluna yerleştirilen tüp olmasa kendisini hayatta tutmaya yetecek oksijeni alamaz. Nefes alamamak çok zor. Entübasyon meşakkatli." değerlendirmesinde bulundu.
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BAZI İLLERDE KISITLAMALAR BAŞLADI
Siirt Valiliği, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile 15 yaş ve altı çocukların nişan, kına ve düğün gibi etkinliklere katılımlarının yasaklandığını bildirdi.
Kayseri'de, 65 yaş üstündekilerin toplu taşıma araçlarını kullanma saatleri, düğün, kına, mevlit gibi toplu etkinliklere katılmaları, pikniğe gitmeleri ve alışveriş merkezi, pazar gibi alışveriş mekanlarına girişleri kısıtlandı.
Şanlıurfa Valiliği, 65 yaş ve üstündeki vatandaşların 06.00-10.00 ve 16.00-18.00 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının kısıtlandığı duyurdu.
Batman Valiliği, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00-17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.
Bartın Valiliğince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, gelin ile damadın anne, baba, anneanne, babaanne ve dedesi dışındaki 65 yaş üstü kişilerin, nikah, düğün, kına ve kız isteme etkinliklerine katılmasının yasaklandığı duyuruldu.
Sivas Valiliği, 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.
Samsun'da, salgını nedeniyle düğün ve evde izolasyon konularında bir dizi ek tedbirlerin alındığı bildirildi.
Van Valiliği, yeni tip koronavirüs ile mücadelede kentte birtakım kısıtlamaların uygulanacağını bildirdi.
Trabzon'da, yeni tip koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla "mahalle denetim ekipleri" oluşturulması kararlaştırıldı.
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ARAP ÜLKELERİNDE KAYIPLAR ARTIYOR
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi ve 508 yeni vaka görüldü. Toplam can kaybının 501'e, vaka sayısının da 76 bin 205'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 68 bin 135'e ulaştı.
Katar: Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 271 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 115 bin 80'e, iyileşen sayısının da 111 bin 794'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193'e yükseldiği kaydedildi.
Bahreyn. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 378 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Ülkede böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 170, vaka sayısı da 46 bin 430 oldu.
Libya. Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 145'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 411 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam enfekte sayısının 7 bin 738'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 46 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının da 894'e ulaştığı aktarıldı.
Filistin. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 381 kişinin enfekte olduğu ve 450 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi. Açıklamada böylece toplam can kaybının 121'e, vaka sayısının 21 bin 935'e, iyileşen hasta sayısının da 13 bin 358'e yükseldiği ifade edildi.