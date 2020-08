Koronavirüs salgınında dünya geneli ve Türkiye son vaka ve ölüm sayısı: 16 Ağustos güncel corona tablosu ve son durum istatistikleri!

ARAP ÜLKELERİNDE KAYIPLAR ARTIYOR Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi daha yaşamını yitirdi ve 508 yeni vaka görüldü. Toplam can kaybının 501'e, vaka sayısının da 76 bin 205'e yükseldiği ülkede, sağlığına kavuşan hasta sayısı ise 68 bin 135'e ulaştı.



Katar: Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede bir kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve 271 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısının 115 bin 80'e, iyileşen sayısının da 111 bin 794'e çıktığı aktarılan açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 193'e yükseldiği kaydedildi.



Bahreyn. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 378 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Ülkede böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 170, vaka sayısı da 46 bin 430 oldu.



Libya. Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 145'e yükseldiği belirtildi. Ülkede 411 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam enfekte sayısının 7 bin 738'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 46 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısının da 894'e ulaştığı aktarıldı.



Filistin. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 381 kişinin enfekte olduğu ve 450 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi. Açıklamada böylece toplam can kaybının 121'e, vaka sayısının 21 bin 935'e, iyileşen hasta sayısının da 13 bin 358'e yükseldiği ifade edildi.