Koronavirüs salgınında dünya geneli ve Türkiye son vaka ve ölüm sayısı: 16 Ağustos güncel corona tablosu ve son durum istatistikleri!

2019'un aralık ayından bu yana etkisi giderek artan koronavirüs salgınında günlük gelişmeler anlık takip ediliyor. ABD ve Güney Amerika ülkelerinde etkisini şiddetli şekilde hissettiren salgın, can almaya da devam ediyor. Ülkemizdeki son durum da vatandaşlarca sorgulanıyor. 16 Ağustos güncel koronavirüs tablosu henüz yayınlanmadı. İşte, tüm dünyadan en son koronavirüs gelişmeler...



Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da can kaybı 106 bin 523’e, vaka sayısı 3 milyon 275 bin 520’ye yükseldi.



İyileşen sayısı 2 milyon 394 bin 302 olarak kaydedildi.



Hindistan'da vaka sayısı 65 bin 2 artarak 2 milyon 526 bin 193’e, can kaybı 49 bin 36’ya çıktı. Ülkede 1 milyon 808 bin 936 kişi iyileşti.



Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 917 bin 884’e, ölü sayısı 15 bin 617’ye çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 729 bin 411’e ulaştı.



Rusya Sağlık Bakanlığı, tescillendiği açıklanan Kovid-19 aşısının üretimine başlandığını duyurdu.



Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Ludwigslust-Parchim bölgesinde, salgın tedbirleri kapsamında uygulanan karantina kuralının ihlal edilmesi durumunda, çocukların ebeveynlerinden koparılabileceğine ilişkin düzenleme tartışmalara yol açtı.



Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, salgın önlemleri çerçevesinde toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğu getirildiğini söyledi.



İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 492'ye, vaka sayısı 341 bin 70'e çıktı. Şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 295 bin 630'a ulaştı.



Irak'ta son 24 saatte tespit edilen 4 bin 293 vaka ile bugüne kadarki en yüksek rakam kaydedilmiş oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 172 bin 583'e, can kaybı 5 bin 785'e çıktı.



