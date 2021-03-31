Koronavirüs risk haritasında illerin son durumu.. İstanbul, İzmir, Ankara ve il il haftalık koronavirüs vaka haritası..

Türkiye genelinde 52 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü.
Bu iller; Van, Şırnak, Siirt, Burdur, Şanlıurfa, Muş, Bitlis, Mardin, Aksaray, Diyarbakır, Ağrı, Batman, Artvin, Manisa, Denizli, Gümüşhane, Uşak, Hakkari, Muğla, Kahramanmaraş, Bingöl, Karabük, Tunceli, Afyon, Antalya, Tokat, Kars, Adana, Hatay, Düzce, Adıyaman, Mersin, Trabzon, Kırşehir, Niğde, Iğdır, Elazığ, Isparta, Aydın, Kırıkkale, Giresun, Kütahya, Nevşehir, Zonguldak, İzmir, Osmaniye, Sinop, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Rize ve Ardahan oldu.