Koronavirüs risk haritası güncellendi: İstanbul'da vaka sayısı ne kadar? İşte haftalık il il risk haritasında son durum

İllerin 3-9 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:
"Şırnak (32,17), Hakkari (46,34), Van (61,69), Şanlıurfa (61,84), Mardin (63,06), Siirt (73,7), Diyarbakır (93,92), Muş (94,86), Bitlis (105,7), Batman (109,14), Uşak (122,08), Denizli (142,86), Burdur (150,14), Adana (171,16), Ardahan (179,91), Mersin (181,94), Hatay (185,5), Kars (191,28), Tunceli (203,73), Muğla (204,34), Bingöl (204,42), Kahramanmaraş (210,33), Artvin (223,6), Aydın (223,67), Kırşehir (237,82), Gümüşhane (239,23), Manisa (239,69), Karaman (240,86), Gaziantep (244,58), Afyonkarahisar (248,2), Elazığ (250,19), Ağrı (254,19), Adıyaman (260,89), Karabük (263,53), Antalya (270,96), Kütahya (280,57), Niğde (294,14), Sivas (297,54), Zonguldak (300,74), İzmir (304,07), Isparta (317,05), Kırıkkale (324,72), Iğdır (325,36), Sakarya (327,15), Bolu (327,19), Aksaray (328,83), Nevşehir (343,98), Yozgat (350,28), Düzce (354,83), Trabzon (359,28), Erzurum (369,78), Osmaniye (382,82), Kayseri (397,76), Sinop (398,69), Çankırı (411,58), Bursa (418,37), Ankara (419,06), Amasya (424,45), Tokat (425,35), Çorum (425,56), Bartın (432,21), Rize (453,31), Erzincan (466,66), Bayburt (472,47), Bilecik (480,53), Konya (495,24), Ordu (501,71), Malatya (504), Kilis (508,43), Kocaeli (523,52), Eskişehir (524,85), Balıkesir (529,88), Edirne (577,54), Giresun (591,01), Tekirdağ (619,85), Samsun (645,17), Kastamonu (653,33), Yalova (690,82), Çanakkale (797,34), İstanbul (804,97), Kırklareli (882,13)."