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Haber Giriş: 17 Nisan 2021 - 03:09 | 

Koronavirüs risk haritası güncellendi: İstanbul'da vaka sayısı ne kadar? İşte haftalık il il risk haritasında son durum

Koronavirüs risk haritası Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı bilgiler ile güncellendi. Kabine Toplantısı sonrasında tüm Türkiye'yi ilgilendiren ramazan ayındaki kısıtlamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Koronavirüs vaka sayıları ülke genelinde hızla yükselirken, 3-9 Nisan'ı kapsayan verilere göre, İstanbul'da vaka sayısı 591,45'ten 804,97'ye çıktı. Vaka sayısı 882,13'e yükselen Kırklareli, ilk sırada yer aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Yeni kararlara tam uyumla vaka sayılarını azaltmak elimizde." ifadesini kullandı. İşte, 17 Nisan il il koronavirüs risk haritası ve illere göre vaka sayısında son durum bilgileri.

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İllere göre koronavirüs risk ve yoğunluk haritası son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Vaka sayıları 60 bin seviyelerinde seyrederken haftalık risk haritası açıklandı. Vaka sayısı en fazla artan ve azalan kentler belli oldu. Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok koronavirüs vaka sayısı görülen illerden oldu. Daha önce vaka sayısının en yüksek il olduğu Samsun son verilere göre en düşük vaka gören ilk iki il arasına girdi.

2KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA SON DURUM

KORONAVİRÜS RİSK HARİTASINDA SON DURUM

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu.

Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, 3-9 Nisan döneminde il bazında 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık Kovid-19 vaka sayılarına yer vererek, "Mutasyonlu virüs aynı yolla ancak daha hızlı yayılıyor. Kısıtlamalar zaruri hale geldi. Birlikte mücadele edip kazanacağız." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 804,97, Ankara'da 419,06, İzmir'de 304,07 oldu.Sağlık Bakanlığının açıkladığı 3-9 Nisan'ı kapsayan verilere göre, ülke genelinde 79 ilde Kovid-19 vaka sayısı artarken Samsun ve Ardahan'da azaldı.

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Çanakkale, Yalova, Kastamonu, Samsun ve Tekirdağ'da 100 bin kişideki vaka sayısı 600'ün üzerinde, Kırklareli ve İstanbul'da ise 800'ün üzerinde görüldü.

Vaka sayısı 518,33'ten 882,13'e yükselen Kırklareli, hem toplam vaka sayısı hem de vaka artışı bakımından ilk sırada yer aldı.

Ülke genelinde Kırklareli her 100 bin kişide 882,13 ile en yüksek, Şırnak ise 32,17 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.

Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu..

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İllerin 3-9 Nisan haftasındaki her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları şöyle:

"Şırnak (32,17), Hakkari (46,34), Van (61,69), Şanlıurfa (61,84), Mardin (63,06), Siirt (73,7), Diyarbakır (93,92), Muş (94,86), Bitlis (105,7), Batman (109,14), Uşak (122,08), Denizli (142,86), Burdur (150,14), Adana (171,16), Ardahan (179,91), Mersin (181,94), Hatay (185,5), Kars (191,28), Tunceli (203,73), Muğla (204,34), Bingöl (204,42), Kahramanmaraş (210,33), Artvin (223,6), Aydın (223,67), Kırşehir (237,82), Gümüşhane (239,23), Manisa (239,69), Karaman (240,86), Gaziantep (244,58), Afyonkarahisar (248,2), Elazığ (250,19), Ağrı (254,19), Adıyaman (260,89), Karabük (263,53), Antalya (270,96), Kütahya (280,57), Niğde (294,14), Sivas (297,54), Zonguldak (300,74), İzmir (304,07), Isparta (317,05), Kırıkkale (324,72), Iğdır (325,36), Sakarya (327,15), Bolu (327,19), Aksaray (328,83), Nevşehir (343,98), Yozgat (350,28), Düzce (354,83), Trabzon (359,28), Erzurum (369,78), Osmaniye (382,82), Kayseri (397,76), Sinop (398,69), Çankırı (411,58), Bursa (418,37), Ankara (419,06), Amasya (424,45), Tokat (425,35), Çorum (425,56), Bartın (432,21), Rize (453,31), Erzincan (466,66), Bayburt (472,47), Bilecik (480,53), Konya (495,24), Ordu (501,71), Malatya (504), Kilis (508,43), Kocaeli (523,52), Eskişehir (524,85), Balıkesir (529,88), Edirne (577,54), Giresun (591,01), Tekirdağ (619,85), Samsun (645,17), Kastamonu (653,33), Yalova (690,82), Çanakkale (797,34), İstanbul (804,97), Kırklareli (882,13)."

5VAKA ARTIŞINDA ÜÇ BÜYÜKŞEHİRİN DURUMU

VAKA ARTIŞINDA ÜÇ BÜYÜKŞEHİRİN DURUMU

Kırklareli'den sonra 100 bin kişide en çok vakanın görüldüğü İstanbul'da rakam 591,45'ten 804,97'ye yükseldi. İstanbul, bu tabloyla üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı.

Ankara vaka sayısı bakımından geçen hafta 81 il arasında 29'uncuyken, bu hafta 25'inci sıraya yükseldi.

İzmir, üç büyükşehir arasında vaka sayısı bakımından üçüncü sırada yer aldı ve 40'ıncı sıradan 42'nciliğe geriledi.

6VAKA SAYISI AZALAN İKİ İL

VAKA SAYISI AZALAN İKİ İL

Önceki hafta en çok Kovid-19 vakası görülen iller sıralamasında zirvede yer alan Samsun, Ardahan'la birlikte bu hafta azalış görülen iki ilden biri oldu. Samsun, 100 binde 678,72'den 645,17'ye gerileyen vaka sayısıyla bu hafta 6'ncılığa düştü.

Ardahan'da 185,11 olan 100 binde vaka sayısı bu hafta 5,2 azaldı ve 179,91 oldu.

7İLLERİN VAKA ARTIŞ ARALIKLARI

İLLERİN VAKA ARTIŞ ARALIKLARI

Türkiye genelinde bir haftada 19 ilde 100 bin nüfusta Kovid-19 vakaları 1-50 aralığında arttı. Bu iller, Trabzon, Şırnak, Hakkari, Mardin, Van, Şanlıurfa, Siirt, Adıyaman, Gümüşhane, Tunceli, Diyarbakır, Uşak, Sinop, Bolu, Muş, Ordu, Karaman, Rize ve Denizli oldu.

Vaka artışları 32 ilde 50-100 aralığında görüldü. Bu iller Batman, Hatay, Amasya, Niğde, Burdur, Muğla, Bitlis, Artvin, Mersin, Adana, Karabük, Osmaniye, Konya, Aydın, Aksaray, Gaziantep, Kırşehir, Bingöl, Antalya, Kayseri, Kars, Sakarya, İzmir, Giresun, Kütahya, Tokat, Zonguldak, Afyon, Elazığ, Kahramanmaraş, Balıkesir ve Iğdır olarak sıralandı.

100-200 aralığında vaka artışının yaşandığı 22 il ise Manisa, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kilis, Erzurum, Yalova, Malatya, Ağrı, Sivas, Nevşehir, Düzce, Bilecik, Kırıkkale, Erzincan, Ankara, Kocaeli, Bursa, Isparta, Eskişehir, Edirne ve Bartın olarak kayda geçti.Kastamonu, Tekirdağ, İstanbul, Bayburt ve Çanakkale bir haftada 100 binde Kovid-19 sayısı 200-300 aralığında artan iller oldu.

Kırklareli ise vaka artışı 300'ün üzerindeki tek il olarak tabloda yer aldı.

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