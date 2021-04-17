Koronavirüs risk haritası güncellendi: İstanbul'da vaka sayısı ne kadar? İşte haftalık il il risk haritasında son durum

Çanakkale, Yalova, Kastamonu, Samsun ve Tekirdağ'da 100 bin kişideki vaka sayısı 600'ün üzerinde, Kırklareli ve İstanbul'da ise 800'ün üzerinde görüldü.



Vaka sayısı 518,33'ten 882,13'e yükselen Kırklareli, hem toplam vaka sayısı hem de vaka artışı bakımından ilk sırada yer aldı.



Ülke genelinde Kırklareli her 100 bin kişide 882,13 ile en yüksek, Şırnak ise 32,17 ile en düşük Kovid-19 vakasına sahip il olarak kayda geçti.



Haftalık verilere göre Kırklareli, İstanbul, Çanakkale, Yalova ve Kastamonu 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller; Şırnak, Hakkari, Van, Şanlıurfa ve Mardin ise 100 bin kişide en az vaka görülen iller oldu..