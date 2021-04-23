Koronavirüs (covid-19) belirti takvimi: Corona virüs belirtileri nelerdir? Coronavirüs ilk belirtileri nasıl anlaşılır?

"Kovid-19 süreci kalp hastalarını olumsuz etkiledi. Bu süreçte kalp yetersizliği olan hastaların sorunlarına bir de akciğerle ilgili sorunlar eklenince istenmeyen durumlar ortaya çıkmaktadır. Hastalarda, salgının doğrudan sebep olduğu kalp kası iltihabı gibi kalp hastalıklarını da tespit ettik. Miyokardit yani kalp kası iltihabı yeni gelişen kalp yetersizliklerinin en önemli nedenlerinden biri. Kovid-19'un kalp ritim bozukluğu olan hastalarda önemli çarpıntıları tetiklediğini ve ölümlere sebep olduğunu biliyoruz."



Prof. Dr. Görenek, Kovid-19 hastalarında kanda pıhtılaşmanın da arttığını ve bunun da kalp damarlarının tıkanmasına ve kalp krizine neden olabildiğine işaret etti.



Kalp krizlerinde, Kovid-19'daki artıştan ziyade kalp hastalarının hastaneye başvurularında görülen ciddi azalmaların kendilerini tedirgin ettiğine dikkati çeken Prof. Dr. Görenek, yapılan araştırmaların salgın döneminde göğüs ağrısı olan hastaların ancak yarısının hastanelere başvurduğunu ve bunun da evde ölümleri artırdığını bildirdi.