Koronavirüs (corona virus) 12 Kasım Türkiye tablosu: Korona virüs il il vaka ve hasta sayısı açıklandı! İşte Covid 19 ölüm sayısında son durum

İllere göre istatistik verileri Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs istatistik vaka sayısı verileri Covid.19.gov.tr internet sitesi üzerinden açıklandı. Son veriler şöyle gelişti;



Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%1,3), hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında ise azalma (-%0,7) görülmüştür.



Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Batı Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%14,8). En fazla artış ise Orta Anadolu Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 9 hastadır.



25-49 yaş grubunda 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 41,7, erkeklerde ise 39,7’dir.



Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesindedir (-%32,6). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesinde gerçekleşmiştir (%18,3).