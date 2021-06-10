Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? Corona virüs yeni belirtileri ortaya çıktı! Sağırlık, kangren...
Koronavirüs belirtileri yeni varyant türlerinin ortaya çıkması ile değişti. Bilim insanları Hindistan'da B1617.2 veya 'Delta' olarak bilinen yeni varyantın en bulaşıcı tür olduğunu vurgulayarak koronavirüs belirtileri ile ilgili şaşırtıcı bilgiler verdi. Corona virüsün bilinen semptomları olan ateş, öksürük, eklem ağrıları, nefes darlığı gibi durumlarının yanısıra yeni belirtilerin de gözlendiği bildirildi. Koronavirüs belirtileri gün gün takvimi dikkat çekerken, bazı sağlık görevlileri de yeni belirtilerin geçici olabileceğini belirtti. Peki, Koronavirüs belirtileri nelerdir, kaç günde belli olur? İşte, coronavirüs belirtileri hakkında detaylar.
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Koronavirüs gün gün belirtileri son gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ederken, bilim insanları gözlenen yeni semptomları duyurmayı sürdürüyor. Dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili yeni belirtilerin ortaya çıktığı öne sürüldü. Hindistan'da doktorların yaptığı açıklamalara göre kangren, işitme kaybı ve şiddetli mide rahatsızlıklarının koronavirüsü nedeniyle gözlemlenebileceği açıklandı.
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KORONAVİRÜS YENİ BELİRTİLERİ NELER?
Kovid-19 ile ilgili yeni bilgiler salgının yeni merkezi olarak adlandırılan Hindistan'dan geldi. Ülkede görev yapan doktorlar virüsün yeni semptomlarını belirlediklerini duyurdu. Ülke ilkbaharda B1617.2 veya 'Delta' olarak bilinen yeni varyant tarafından kuşatıldı. Varyant yüzünden sağlık sistemi çökme noktasına gelirken kimi zaman hayati öneme sahip oksijen bile bulunamadı. Bilim insanları 'Delta'nın bugüne kadar keşfedilen en bulaşıcı varyant olduğunun altını çizerken Hindistan'da görev yapan doktorlar tipik Kovid-19 semptomlarının dışında yeni belirtiler keşfetti.
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Bloomberg'de yer alan habere göre, doktorlar tipik Kovid-19 semptomlarının yanı sıra sağırlık veya kan pıhtılarının neden olduğu kangren ile gelen hastalarda bir artış gördüklerini söylüyor. Doktorlar kangren, işitme kaybı ve şiddetli mide rahatsızlıklarının ilk kez Hindistan'da tanımlanan Kovid-19 varyantından kaynaklanabileceğini düşünüyor.
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Öte yandan viral enfeksiyonlar, yetişkin sağırlığının yaygın bir nedeni olarak uzun yıllardır kabul görüyor. Bilim insanları bunun kimi durumlarda geçici kimi durumlarda ise kalıcı olduğunun altını çiziyor.
Sağlık görevlileri, yeni varyantın yeni semptomlara neden olduğuna dair henüz yeterli kanıt olmadığını söyledi. Uzmanlar bu alnada daha fazla veri topladıktan sonra bu şüphenin netlik kazanabileceğinin altını çizdi.
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Chennai'deki Apollo Hastanesi'nde bulaşıcı hastalıklar doktoru olan Abdul Ghafur, yeni varyantlar ortaya çıktıkça virüsün daha "öngörülemez" hale geldiğini söyledi ve pandeminin ilk dalgasına kıyasla şimdi daha fazla ishalli hasta gördüğünü de sözlerine ekledi.
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MUTASYONLU KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
Covid-19’a göre çok bulaştırıcılık özelliği daha yüksek olan mutasyonlu virüsler, çok hızlı ve daha kolay bir şekilde enfekte etme riski taşıyor. Mutasyonlu virüsün belirtilerini şu şekilde sıralayabiliriz: