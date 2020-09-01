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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 16:45 | 

Koronavirüs belirtileri nelerdir? İshal, baş ağrısı ve boğaz ağrısı kovid-19 belirtisi mi?

Koronavirüs salgının tüm dünyada etkisini sürdürdüğü bu günlerde her geçen gün yeni belirtiler gündem konusu oluyor. Kovid-19 belirtileri arasında ise en çok merak edilen konulardan biri baş ağrısı ve boğaz ağrısının koronavirüs belirtisi olup olmadığı üzerine. Sağlık Bakanlığı konu hakkında belirtileri listeledi. İşte koronavirüs belirtileri ve son gelişmeler

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1
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Yeni koronavirüs hastalığı (Covid-19), ilk olarak 13 Ocak 2020 tarihinde Çin’in Vuhan eyaletinde yüksek ateş ve nefes darlığı ile tanımlanan yeni viral solunum yolu hastalığıdır. Hastalığın damlacık ve temas yoluyla bulaştığı bilinmektedir. Oluşturduğu küresel salgın durumundan ötürü pandemi olarak tanımlanmaktadır.

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Yeni koronavirüs hem hayvanları, hem de insanları etkileyebilen koronavirüs ailesinin bir türüdür. Geçmişe bakıldığında koronavirüs ailesinden bazı farklı virüslerin, MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) ve SARS (Şiddetli Akut Solunum Sendromu) gibi şiddetli görülen solunum hastalıklarına sebep olduğu görülmektedir.

3En yaygın semptomlar:
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En yaygın semptomlar:

ateş

kuru öksürük

yorgunluk

4daha seyrek görülen semptomlar:
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daha seyrek görülen semptomlar:

ağrı ve sızı

boğaz ağrısı

ishal

konjunktivit

baş ağrısı

tat alma veya koku duyusunun kaybı

ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

5Ciddi semptomlar:
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Ciddi semptomlar:

solunum güçlüğü veya nefes darlığı

göğüs ağrısı veya göğüste baskı

konuşma veya hareket kaybı

6Corona belirtileri ne zaman başlar
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Corona belirtileri ne zaman başlar?

COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir.

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COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri veya diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.

8İLK BELİRTİLER NE ZAMAN ÇIKAR
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İLK BELİRTİLER NE ZAMAN ÇIKAR?

Solunum ya da temas yöntemiyle enfekte olan Corona virüsü, gösterdiği belirtiler ile 2 hafta içerisinde anlaşılabilmektedir. Topluluk içerisinde ağzını kapatmadan hapşıran kişilerin bulunduğu ortama kolayca yayabileceği virüs, eller aracılığıyla da kolayca aktarılabilmektedir.

Corona virüsünde henüz bilinen ve görülen belirtiler genel hatları ile şu şekildedir;

- Hafif veya şiddetli öksürük

- Yüksek ateş

- Nefes darlığı

- Zatürre

- Böbrek yetmezliği

Koronavirüsü aşısı yoktur. Ancak, geliştirme çalışmaları ve tedaviye yönelik çalışmalar devam etmektedir.

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