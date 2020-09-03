Koronavirüs aşısında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu? ABD tarih verdi!

"Özellikle şu an yurt dışından iki aşıyla ilgili Bakanlığımız onay verdi, Faz 3 çalışması için. Bu Faz 3 çalışması için her biri için farklı 8-10 merkezde bu çalışmalar sürdürülüyor olacak. Bu çalışmalara izin verilirken gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor yani hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz. Bunu bir zorlamayla yapmıyoruz, bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bu üzerinde çalışılan aşılarla ilgili bizim temelde var olan etkinliğini son derece önemli. Bizim kendi yaptığımız çalışmalar, ülke olarak yaptığımız çalışmalar ise faz 1 çalışmasına doğru gelen çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişme olacak. 2 çalışma dışında 3'üncü bir çalışmanın müracaat oldu. Rusya'da yapılan Faz 3 çalışmasına gelen bir çalışma için müracaat edildi. Dosyasına bakıldı. Bu anlamda önemli bir aşamada olduğunu söyleyebilirim."