Koronavirüs aşısında son durum: Corona virüs aşısı bulundu mu? ABD tarih verdi!
Koronavirüs aşısıyla ilgili son dakika bilgiler salgın devam ederken ülkemizde de takip ediliyor. Bilim insanlarının aşı çalışmaları devam ederken geçtiğimiz haftalarda Rusya aşının tescillendiğini duyurarak, üretime başlandığını açıkladı. Aşı çalışmalarının devam ettiği bir diğer ülke olan ABD'den ise son dakika açıklama geldi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, coronavirüs aşısının dağıtımı için tarih verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da ülkemizdeki çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu. İşte, Koronavirüs aşısında son durum.
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Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgınında aylardır devam eden aşı çalışmalarında son dakika bilgiler gündeme geliyor. Rusya'nın ardından coronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili ABD'den yeni açıklama yapıldı. 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği bildirildi. Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıyla ilgili "Şu an yurt dışından iki aşıyla ilgili Bakanlığımız onay verdi, Faz 3 çalışması için" dedi. İşte, ayrıntılı bilgiler.
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KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN ABD'DEN AÇIKLAMA
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren Kovid-19 aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC), eyalet yönetimlerine 1 Kasım'dan itibaren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı dağıtımına hazır olmaları talimatı verdiği bildirildi.
ABD medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu bilgilendirme CDC Direktörü Robert Redfield tarafından eyalet valilerine gönderilen mektupla yapıldı.
Mektupta, eyaletlerden aşılar için "yakın gelecekte" yerel sağlık ocakları ve hastanelere dağıtılmak üzere CDC ile sözleşme yapan ilaç firması McKesson Corp.'tan izin başvuruları yapması istenirken, eyalet yönetimlerinden ilaç kurallarının hafifletilmesi de istendi.
"CDC, dağıtım için başvuruların hızlandırılması konusunda acilen adım atmanızı talep ediyor ve gerekirse, bu aşıların 1 Kasım 2020'ye kadar tam olarak faaliyete geçmesini engelleyecek yönetmeliklerden feragat etmeyi değerlendirmenizi istiyor" ifadelerine yer verilen mektupta, ayrıca eyalet yönetimlerinden aşı için hangi gruplara öncelik vermeleri gerektiği, aşıyı uygulayacak sağlayıcıları belirlemeleri ve diğer adımlar konusunda çalışma başlatmaları istendi.
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Bununla birlikte, mektupta aşıların ne zaman mevcut olacağına dair olası zaman çizelgelerinin de paylaşıldığı, mevcut durumda aşının 1 Kasım'da hazır olacağı ancak tam kapasite üretime 2021 yılında geçileceği ifade edildi.
Öte yandan bazı sağlık uzmanları, aşı konusunda belirtilen tarihin beklenenden erken olduğunu savunurken, zaman çizelgelerinin bilimden daha ziyade yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi siyasi kaygılarla atılan bir adım olduğu yorumunun yapılması dikkati çekti.
Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı durumundaki ABD'de, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1053 artarak 190 bin 14'e çıktı.
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Aşı çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Koca, Bakanlığın şu ana kadar iki aşıya onay verdiğini belirten Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:
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"Özellikle şu an yurt dışından iki aşıyla ilgili Bakanlığımız onay verdi, Faz 3 çalışması için. Bu Faz 3 çalışması için her biri için farklı 8-10 merkezde bu çalışmalar sürdürülüyor olacak. Bu çalışmalara izin verilirken gönüllülük esasına göre bu izinler veriliyor yani hiç kimseyi zorlayan bir çaba içinde değiliz. Bunu bir zorlamayla yapmıyoruz, bunu tamamen gönüllülük esasına göre yapıyoruz. Bu üzerinde çalışılan aşılarla ilgili bizim temelde var olan etkinliğini son derece önemli. Bizim kendi yaptığımız çalışmalar, ülke olarak yaptığımız çalışmalar ise faz 1 çalışmasına doğru gelen çalışmalar var. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili gelişme olacak. 2 çalışma dışında 3'üncü bir çalışmanın müracaat oldu. Rusya'da yapılan Faz 3 çalışmasına gelen bir çalışma için müracaat edildi. Dosyasına bakıldı. Bu anlamda önemli bir aşamada olduğunu söyleyebilirim."