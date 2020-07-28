Son dakika haberi: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Bizzat açıkladı: Birkaç gün içinde...
Tüm dünya koronavirüs salgınından kurtulmak için Covid-19 aşı çalışmalarının sonlandırılmasını bekliyor. Devam eden aşı çalışmalarından sonuç alınması dört gözle beklenirken Covid-19 aşısıyla ilgili sevindiren gelişmeyi ABD başkanı Donald Trump bizzat açıkladı...
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Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini kaybetmeden sürmeye devam ediyor.
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200'den fazla ülkeye yayılan salgında dünya genelinde vaka sayısı 16 milyon 650 bini aştı. 10 milyon 230 binden fazla insan Covid-19'u atlatarak sağlığına kavuştu ancak 656 binden fazla hasta da hayatını kaybetti.
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Dünyanın gözü kulağı ise koronavirüse karşı geliştirilecek ve hastalığa çare olacak aşıdan gelecek haberlerde.
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Herkes iyi haberlere hasret kalmışken aşıyla ilgili müjdeyi Trump bizzat duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu.
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Trump, Kuzey Carolina'da bir biyoteknoloji merkezine yaptığı ziyaret esnasında düzenlediği basın toplantısında, Covid-19'a karşı yapılan aşı ve tedavi çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
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Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı adayının denemelerinde bugün son aşamaya geçilmesinden dolayı memnuniyet duyduklarını kaydeden Trump, "İkinci bir Covid-19 aşısı denemesinde daha birkaç gün içinde son aşamaya geçilecek." dedi.
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Virüslere karşı aşı çalışmalarının genellikle 1 yıldan uzun sürdüğünü vurgulayan Trump, bu adayların en hızlı geliştirilen aşılar olabileceğini kaydetti.
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Trump, Covid-19 vakalarının yüksek seviyelerde olduğu eyaletlerin yönetimleri ile yakın temasta olduklarını vurgulayarak yaşlı bakımevlerine de test desteği verdiklerinin altını çizdi.
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Amerikalıların virüse karşı gardını indirmemesi gerektiğine dikkati çeken Trump, "Amerika çok yakında aşıyı geliştirecek ve bu korkunç virüsü yenecek." iddiasında bulundu.
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Trump, ABD'nin sınırlarının dışındaki ülkelerde de virüs konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını vurgulayarak "Tüm dünya bu Çin virüsünden dolayı acı çekiyor." dedi.
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ABD'nin 52 milyondan fazla Covid-19 testi yaptığını söyleyen Trump, "Biz kendi vakalarımızı rapor ediyoruz. Ancak dünyanın birçok ülkesi rapor etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.
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Trump konuşmasının ardından biyoteknoloji merkezini gezdi ve yetkililerden bilgi aldı.
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Trump'ın daha önce başka birçok yeri ziyaretinin aksine, bu merkezdeki gezisi esnasında maske takması dikkatlerden kaçmadı.
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ABD'den Trump'ın açıklaması dışında aşıyla ilgili bir iyi haber daha geldi.
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ABD merkezli ilaç şirketi Moderna da son aşamasına gelinen yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısının denemelerine başladı.
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Moderna ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü iş birliğinde geliştirilen, 3'üncü ve son aşamada olan aşı adayı, ikişer doz halinde gönüllüler üzerinde denenecek.
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ABD'de 90 farklı yerde 30 bin kişi üzerinde denemelerine başlanan aşıdan 30 Kasım'a kadar sonuç alınması bekleniyor.
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Aşının Covid-19'a karşı etkili olması durumunda üretim ve kullanımına onay verilecek.
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İlk aşamada 45 genç yetişkin üzerinde denenen aşının son aşamasına risk grubunda olan yaşlı yetişkinler ve kronik hastalıkları bulunanlar da dahil ediliyor.
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Söz konusu denemeler, Covid-19 aşısı konusunda yapılan en büyük araştırma niteliğinde.