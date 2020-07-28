Son dakika haberi: Koronavirüs aşısında flaş gelişme! Bizzat açıkladı: Birkaç gün içinde...

Herkes iyi haberlere hasret kalmışken aşıyla ilgili müjdeyi Trump bizzat duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın ardından, yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı ikinci bir aşı adayının daha birkaç gün içinde son aşamaya geçeceğini duyurdu.