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Haber Giriş: 06 Mayıs 2021 - 17:28 | 

Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İnternet veya telefonla MHRS covid aşı randevusu alma ekranı

Aşı randevusu alma ekranı yoğun ilgi görüyor. Yurt genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı. Peki aşı randevusu nasıl alınır? İşte MHRS aşı randevusu alma ekranı

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Aşı randevusu alma işlemi araştırılan konular arasında yer alıyor. Covid-19 aşısı olacak olan öncelikli gruptaki vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyorlar. Yapılan son açıklamanın ardından 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini olabiliyor.

2AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Öncelikli grupta olan vatandaşlar "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri ile Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabiz mobil uygulamaları üzerinden randevularını oluşturabiliyor.

Vatandaşlar, öncelikli grupta olup olmadığını, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazarak 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Kişi, aşı yapılacak öncelikli grupta bulunuyorsa randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendiriliyor. Uygulamayla seçilen sağlık kuruluşundan tarih ve saat belirtilerek randevu alınabiliyor. Randevu bilgisi SMS ile kişinin telefonuna gönderiliyor.

AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI-TIKLAYINIZ

3ALO 182 ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR

ALO 182 ÜZERİNDEN DE RANDEVU ALINABİLİYOR

Kovid-19 aşısı olacak vatandaşlar, mobil uygulama veya internetin yanı sıra MHRS Alo 182 hattını arayarak da aşı randevularını alabiliyor.

Vatandaşlar, kendilerine en yakın aile hekimlikleri ile tüm kamu, özel ve üniversite hastaneleri için randevularını oluşturabiliyor.

455 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN AŞILAMA BAŞLADI

55 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLAR İÇİN AŞILAMA BAŞLADI

Yurt genelinde yeni tip koronavirüs salgınına karşı toplumsal bağışıklık kazanılması için uygulanan aşı programında 55 yaş ve üzeri vatandaşların aşılanması süreci başladı.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında, 55 yaş ve üstündekiler, aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak Sinovac veya Biontech aşılarından istediğini olabiliyor

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