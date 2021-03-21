Gündem Haber Giriş: 21 Mart 2021 - 18:03 | 21 Mart 2021 - 18:03

Koronavirüs 21 Mart Türkiye risk haritası son durum... Hangi iller düşük hangi iller yüksek riskli?... Corona virüs vaka tablosunda son verileri..

21 Mart Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'nın bilgileri ile güncelleniyor. Koronavirüs vaka sayıları ve yayınlanan risk haritası illerdeki son durum vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Kentlerdeki risk haritası ve vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. 13-19 Mart koronavirüs haritasında vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 251,12, Ankara'da 107,99 İzmir'de 111,41 oldu. Haftalık verilere göre Samsun, Giresun, Sinop, Balıkesir ve Yalova 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin vaka sayısını paylaşarak " Normale dönmek elimizde. Bu ancak tedbirle mümkün." ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan illerdeki uygulamaların devam edeceğini söyledi. Buna göre 15 gün daha aynı tedbirler geçerli olacak. Tabloda açıklanan son verilere göre 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti. İşte Kovid 19 Türkiye tablosundaki son durum ve risk haritası