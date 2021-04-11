Koronavirüs 11 Nisan tablosu günlük vaka sayıları son durum... İşte il il corona virüs vaka sayısı haritası

İllerin vaka artış aralıkları
Türkiye genelinde bir haftada 100 bin nüfusta Kovid-19 vaka artışı 100-200 aralığında olan il sayısı 10'dan 17'ye, 50-100 aralığındaki il sayısı 19'dan 35'e çıkarken, 1-50 aralığındaki il sayısı 52'den 29'a düştü.
Bu tabloya göre vaka sayılarının "az arttığı" il sayısı düşerken "çok arttığı" il sayısı yükseldi.
Her 100 bin kişide 100-200 arası Kovid-19 vakası artışının yaşandığı iller Bursa, Bolu, Giresun, Kocaeli, Bilecik, Erzincan, Eskişehir, Kastamonu, Erzurum, Tekirdağ, Ordu, Edirne, Rize, Yalova, İstanbul, Çanakkale, Kırklareli olarak kayıtlara geçti.
Kovid-19 vakası 100 binde 50-100 aralığında arttığı iller ise Kars, Sivas, Ardahan, Bingöl, Kayseri, Manisa, Çankırı, Sakarya, Tokat, Kilis, Kırşehir, İzmir, Ağrı, Kırıkkale, Yozgat, Osmaniye, Trabzon, Zonguldak, Iğdır, Gümüşhane, Afyon, Bayburt, Tunceli, Nevşehir, Balıkesir, Ankara, Çorum, Malatya, Amasya, Konya, Samsun, Düzce, Karabük, Bartın, Niğde olarak sıralandı.
Türkiye genelinde 29 ilde 100 binde vaka artışı 1-50 aralığında görüldü. Bu iller, Hakkari, Sinop, Şırnak, Burdur, Bitlis, Van, Batman, Mersin, Şanlıurfa, Mardin, Muş, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Adana, Denizli, Aksaray, Siirt, Adıyaman, Artvin, Muğla, Elazığ, Kütahya, Gaziantep, Karaman, Hatay, Aydın, Isparta, Uşak, Antalya oldu.