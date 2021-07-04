Korona geçirenler ne zaman aşı olacak? 2. doz aşı yapılacak mı? Takvim değişti
Korona geçirenler için aşı randevularının açılacağı tarih Sağlık Bakanlığı tarafından güncellendi. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı ile covid olup iyileşenlerin ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlarda tek doz aşı uygulamasına geçildi. Hayata geçirilen uygulama ile tek doz aşı olanlara da ikinci doz aşısı yapılmış kabul edilerek aşı kartı oluşturulacak. Peki, Korona geçirenler ne zaman aşı olacak ve 2. doz aşı yapılacak mı? İşte, koronavirüs geçirenlerin aşı olacağı süre hakkında ayrıntılı bilgiler.
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Koronavirüste aşılama hızla devam ederken, Sağlık Bakanlığı yeni uygulamaya geçti. Alınan karara göre artık koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2'nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2'nci doz aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyacak. Konuyla ilgili Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca, " Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir." demişti.
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KORONA OLANLAR NE ZAMAN AŞI OLACAK?
30 Haziran'da yapılan Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söylemişti; "Bildiğiniz gibi hastalığın üzerinden 6 ay geçtikten sonra aşı hakkı tanımlanıyordu. Bugünden itibaren bu süre 3 aya indirilmiştir. Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerdir. Bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirilmiştir.
Elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşlarımızın ikinci dozlarını 4 hafta sonra olabilecek şekilde randevu almaları uygun bulunmuştur."
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COVİD GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLACAK MI?
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2'nci doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyor. Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2'nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2'nci doz aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyor.
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti. Yavuz, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" demişti.