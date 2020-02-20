Korkutan 'çatlak'! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi

Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için güvenlik önlemlerinin anında alındığı belirtilen açıklamada, "Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğümüz ekiplerince güvenlik önlemleri anında alınmış, yetkili makam ve merciler bilgilendirilmiş ve vatandaşlarımız uyarılmıştır. Rezervuardan su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılarak boşaltma işlemlerine başlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğümüzce gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.