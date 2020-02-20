Korkutan 'çatlak'! 2 köy boşaltıldı, 4 köyde okullar tatil edildi
Uşak’ın Banaz ilçesinde bulunan Bahadır Barajı’nda oluşan çatlak sebebiyle, taşkın ihtimaline karşı Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından kontrollü olarak boşaltılmaya başlanırken, 4 köyde okullar tatil edildi.
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Bahadır köyüne 3 kilometre mesafedeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Barajı’nın tabanında gece saat 02.00 sıralarında çatlak oluştu.
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Durumu gün ağarınca fark eden köylüler durumu yetkililere bildirdi. Baraj içerisindeki su herhangi bir taşkın durumuna karşı DSİ tarafından dereye boşaltılmaya başlandı.
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Yetkililer tarafından barajın şu ana kadar 60 santimetrelik kısmının dereye boşaltıldığını bildirildi.
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4 KÖYDE OKULLAR TATİL EDİLDİ, 2 KÖYDE EVLER BOŞALTILDI
Uşak’ın Banaz ilçesinde Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısı nedeniyle 2 köyün tedbiren boşaltıldığı bildirildi.
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Uşak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sabah saatlerinde göletin gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlendiği, göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürlüğü ekiplerince anında güvenlik önlemi alındığı belirtildi.
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Yetkili makam ve mercilerin bilgilendirilerek vatandaşların uyarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılmış, boşaltma işlemlerine başlanmıştır. Olay nedeni ve oluş şekli ile ilgili çok yönlü incelemeler sürmektedir.
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DSİ 2. Bölge yetkilileri ile yapılan değerlendirmede, yağışın da artması ve yarın da devam edeceği öngörüldüğünden, dere yatağı güzergahında bulunan 584 nüfuslu Bahadır ve 778 nüfuslu Hatipler köylerimizin tedbiren tahliyesine karar verilmiş olup, vatandaşlarımızın Banaz ilçe merkezindeki otel, pansiyon, yurt ve diğer kamu binalarında barındırılmaları planlanmıştır."
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DSİ'DEN AÇIKLAMA
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Uşak'ın Banaz ilçesinde Bahadır Göleti'nde meydana gelen sorunla ilgili olarak tedbirlerin DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından alındığını bildirdi.
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Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, bazı basın yayın kuruluşları tarafından Uşak Banaz'da barajın çatladığı yönünde çıkan haberlere yer verilmesi üzerine açıklama yayımladı. Açıklamada, "Uşak’ın Banaz ilçesi Sıracevizler Deresi üzerinde yer alan Bahadır Göleti’nde 20 Şubat 2020 tarihinde sabah saatlerinde gövde dolgusunun akışa göre sağ tarafında su çıkışı gözlemlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
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Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için güvenlik önlemlerinin anında alındığı belirtilen açıklamada, "Göletten çıkan suyun bölgede herhangi bir olumsuzluğa neden olmaması için DSİ 2. Bölge Müdürlüğümüz ekiplerince güvenlik önlemleri anında alınmış, yetkili makam ve merciler bilgilendirilmiş ve vatandaşlarımız uyarılmıştır. Rezervuardan su çıkışının artmaması ve gölet gövdesinin daha fazla hasar görmemesi için dip savak vanaları açılarak boşaltma işlemlerine başlanmıştır. DSİ Genel Müdürlüğümüzce gerekli tedbirler alınmıştır" denildi.