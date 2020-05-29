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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Mayıs 2020 - 10:28,

Konya'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Konya'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 16 Mart’tan beri toplu ibadete kapalı olan camilerde 29 Mayıs'ta ilk cuma namazı kılınacak. Cuma namazı yalnızca belirlen camilerde kılınabilecek. Konya'da hangi camilerde cuma namazı kılınacak? İşte Konya'da cuma namazı kılınacak camilerin listesi...

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Konya merkezi ve ilçelerinde namazı kılacak camiler Konya Müftülüğü tarafından açıklandıAHIRLI, AKÖREN,AKŞEHİR, ALTINEKİN, BEYŞEHİR, BOZKIR, CİHANBEYLİ, ÇELTİK, ÇUMRA, DEREBUCAK, DOĞANHİSAR, EMİRGAZİ, EREĞLİ, GÜNEYSINIR, HADİM, HALKAPINAR, HÜYÜK, ILGIN, KADINHANI, KARAPINAR, KARATAY, KULU, MERAM, SARAYÖNÜ, SELÇUKLU, SEYDİŞEHİR, TAŞKENT, TUZLUKÇU, YALIHÜYÜK bölgelerinde namaz kılınacak camiler listelendi.

KONYA'DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

2Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı
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Cuma namazı için camilerde hazırlıklar tamamlandı

Türkiye, normalleşme adımlarını hayata geçirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, berber ve kuaförlerin hizmete açılmasının ardından yayınladığı genelge ile camilerin de cemaatle ibadete açılacağını duyurdu. Koronavirüs salgını sebebiyle toplu ibadete kapatılan camiler, bugün tekrar kapılarını cemaate açmasıyla birlikte harekete geçen belediyeler, camilerde hazırlıklarını tamamladı.

3Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi
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Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi

Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde 29 Mayıs'ta yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde kılınmaya başlanacak cuma namazı için alınması gereken tedbirlere ilişkin afiş yayınladı.

Başkanlığın internet sitesinde, "Camilerimiz Cemaatine Kavuşuyor" başlığıyla yer alan afişte, Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir süredir cemaatle ibadet yapılamayan camilerin kademeli olarak ibadete açıldığı hatırlatıldı.

Camilerin abdesthane ve tuvaletlerinin kapalı olacağı için abdestin ev ve iş yerlerinde alınması uyarısı yapılan afişte, camide bulunulduğu süre içerisinde maskenin çıkarılmaması ve kişisel seccadeyle gelinmesi gerektiği vurgulandı.

Namazın işaretle belirtilen yerlerde kılınması gerektiği kaydedilen afişte, camiye giriş-çıkışlarda ve içeride güvenli mesafenin ihmal edilmemesi, namaz öncesi ve sonrasında fiziksel temas ile musafahadan kaçınılması gerektiği belirtildi.

Ayrıca afişte, hastalık belirtisi taşıyanlara namazı evde kılmaları tavsiyesinde bulunuldu.

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