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Haber Giriş: 28 Ekim 2021 - 07:00 | 

Kombine baktır, tasarrufu arttır

Kış kapıdan baktı, soğukla mücadele başladı. Uzmanlar ise bu yolda en önemli yardımcımız olan kombilerin sorunsuz şekilde ve yüksek performansla çalışabilmesi için kullanıcıları uyardı: “Hem tasarruf hem kaliteli performans için yılda en az bir defa kombi bakımı şart...”

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1

Soğuk havanın kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamasıyla birlikte kombilerin hayatımızdaki önemi de arttı. Kışa hazırlıktaki en kritik adım ise kombi bakımı.

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Daha önce ‘sözde yetkili servislere’ karşı kullanıcıları defalarca uyaran konunun uzmanları yine altını çizdi: “Kombi markanızın internet sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden, gerçek yetkili servisleri öğrenmeden sahte firmalarla muhatap olmayın. Hem fahiş ücretler ödemek zorunda kalabilir hem de kombinizin zarara uğramasına neden olabilirsiniz.”

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İşte kombi kullanmanın püf noktaları:

4BAKIM NASIL YAPILIR

BAKIM NASIL YAPILIR

- Sıcak su ve kalorifer yanma durumu incelenir.

- Kombinin su sızdırmazlık durumu ele alınır.

- İçi açılır ve tozlanma durumu incelemek suretiyle temizleme yapılır.

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- Elektrik bağlantı noktaları ile hatları kontrol edilir.

- Kombi baca fanı kontrol edilir ve temizleme yapılır.

- Kombideki mevcut su boşaltılır.

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- Genleşme tankı havası ölçülür.

- Ateşleme iyonizasyonu elektrokodu kontrol edilir.

- Gaz ayarı yapılır.

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- Filtre temizliği ve çalışmaları yapılır.

- Kontroller ve son denetlemeler gerçekleştirilir.

8FAYDALARI NELERDİR

FAYDALARI NELERDİR

- Cihaz, yüzde 100 verimle çalışır.

- Kombinin ömrü uzar.

- Mal ve can tehditti yaratmaz.

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- Yaşam alanı çok daha konforlu olur.

- Ekonomik açıdan tasarruf sağlar.

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- Doğal gaz tüketiminde tasarruf sağlar.

- Olası arızaların önüne geçilmiş olur.

11PETEKLERİ UNUTMAMALI

PETEKLERİ UNUTMAMALI

Kombiler kışla mücadelede kritik bir öneme sahip olsa da petek temizliği de bir o kadar önemli. Petekleriniz bakımını doğru ve zamanında yaptırmamanız halinde hem ısı kaybı yaşayabilir hem de gereğinden fazla fatura ödeyebilirsiniz. Konunun ustası petek temizliğinin püf noktalarını şöyle anlattı:

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- Petek temizliği eylül-ekim aylarında yapılmalı.

- İlaçlı petek temizliğine izin verilmemeli.

- İlaçlı temizlik tüm sisteme zarar veriyor.

- Doğru yıkama basınçlı su ile yapılır.

- Toplu yıkama yanlış, sorunsuz hatlara zarar verir.

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- Tek tek her peteğe ayrı yönlendirme yapılmalı.

- Sorunlu hat ve petekle ayrı ayrı uğraşılmalı.

- Gerekirse sorunlu petek sökülüp özel temizlenmeli.

- Yıkama işlemi bittiğinde sisteme su basılmalı.

- Tek tek peteklerin havaları kontrol edilmedi.

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- Vanaların bakımı çok önemli, çalıştığından emin olunmalı.

- Bazı vanalar açık gözüküyor, ancak pimleri basılı kalabiliyor.

- Pimi basılı kalan vanalar kapalıdır. Petek ısınmaz, boşuna değişir.

- Tüm hatlar kollektörlerden idare edilir. Onların da bakımı önemli.

- Kollektör sisteminden de hava alınması kritiktir.

15DOĞRU ZAMAN

DOĞRU ZAMAN

Kombileriniz kaliteli bir çalışma performansı sergileyebilmesi için yılda en az 1 defa bakımının yapılması gerekmektedir.

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Doğru bir kombi bakımı yaklaşık 1 ya da 1.5 saat kadar sürmektedir.

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