Kombine baktır, tasarrufu arttır

PETEKLERİ UNUTMAMALI Kombiler kışla mücadelede kritik bir öneme sahip olsa da petek temizliği de bir o kadar önemli. Petekleriniz bakımını doğru ve zamanında yaptırmamanız halinde hem ısı kaybı yaşayabilir hem de gereğinden fazla fatura ödeyebilirsiniz. Konunun ustası petek temizliğinin püf noktalarını şöyle anlattı: