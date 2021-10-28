Kombine baktır, tasarrufu arttır

Kış kapıdan baktı, soğukla mücadele başladı. Uzmanlar ise bu yolda en önemli yardımcımız olan kombilerin sorunsuz şekilde ve yüksek performansla çalışabilmesi için kullanıcıları uyardı: “Hem tasarruf hem kaliteli performans için yılda en az bir defa kombi bakımı şart...”
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Soğuk havanın kendisini iyiden iyiye hissettirmeye başlamasıyla birlikte kombilerin hayatımızdaki önemi de arttı. Kışa hazırlıktaki en kritik adım ise kombi bakımı.
2
Daha önce ‘sözde yetkili servislere’ karşı kullanıcıları defalarca uyaran konunun uzmanları yine altını çizdi: “Kombi markanızın internet sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden, gerçek yetkili servisleri öğrenmeden sahte firmalarla muhatap olmayın. Hem fahiş ücretler ödemek zorunda kalabilir hem de kombinizin zarara uğramasına neden olabilirsiniz.”
3
İşte kombi kullanmanın püf noktaları:
4
BAKIM NASIL YAPILIR
- Sıcak su ve kalorifer yanma durumu incelenir.
- Kombinin su sızdırmazlık durumu ele alınır.
- İçi açılır ve tozlanma durumu incelemek suretiyle temizleme yapılır.
5
- Elektrik bağlantı noktaları ile hatları kontrol edilir.
- Kombi baca fanı kontrol edilir ve temizleme yapılır.
- Kombideki mevcut su boşaltılır.
6
- Genleşme tankı havası ölçülür.
- Ateşleme iyonizasyonu elektrokodu kontrol edilir.
- Gaz ayarı yapılır.
7
- Filtre temizliği ve çalışmaları yapılır.
- Kontroller ve son denetlemeler gerçekleştirilir.
8
FAYDALARI NELERDİR
- Cihaz, yüzde 100 verimle çalışır.
- Kombinin ömrü uzar.
- Mal ve can tehditti yaratmaz.
9
- Yaşam alanı çok daha konforlu olur.
- Ekonomik açıdan tasarruf sağlar.
10
- Doğal gaz tüketiminde tasarruf sağlar.
- Olası arızaların önüne geçilmiş olur.
11
PETEKLERİ UNUTMAMALI
Kombiler kışla mücadelede kritik bir öneme sahip olsa da petek temizliği de bir o kadar önemli. Petekleriniz bakımını doğru ve zamanında yaptırmamanız halinde hem ısı kaybı yaşayabilir hem de gereğinden fazla fatura ödeyebilirsiniz. Konunun ustası petek temizliğinin püf noktalarını şöyle anlattı:
12
- Petek temizliği eylül-ekim aylarında yapılmalı.
- İlaçlı petek temizliğine izin verilmemeli.
- İlaçlı temizlik tüm sisteme zarar veriyor.
- Doğru yıkama basınçlı su ile yapılır.
- Toplu yıkama yanlış, sorunsuz hatlara zarar verir.
13
- Tek tek her peteğe ayrı yönlendirme yapılmalı.
- Sorunlu hat ve petekle ayrı ayrı uğraşılmalı.
- Gerekirse sorunlu petek sökülüp özel temizlenmeli.
- Yıkama işlemi bittiğinde sisteme su basılmalı.
- Tek tek peteklerin havaları kontrol edilmedi.
14
- Vanaların bakımı çok önemli, çalıştığından emin olunmalı.
- Bazı vanalar açık gözüküyor, ancak pimleri basılı kalabiliyor.
- Pimi basılı kalan vanalar kapalıdır. Petek ısınmaz, boşuna değişir.
- Tüm hatlar kollektörlerden idare edilir. Onların da bakımı önemli.
- Kollektör sisteminden de hava alınması kritiktir.
15
DOĞRU ZAMAN
Kombileriniz kaliteli bir çalışma performansı sergileyebilmesi için yılda en az 1 defa bakımının yapılması gerekmektedir.
16
Doğru bir kombi bakımı yaklaşık 1 ya da 1.5 saat kadar sürmektedir.