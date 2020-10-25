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HaberlerGündem HaberleriKolye yapmak için dağ-tepe dolaşıp taş ararken 550 milyon yıllık fosiller buldu
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Hürriyet
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Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU- Semih ŞAHİN/ESKİŞEHİR (DHA)
Haber Giriş: 25 Ekim 2020 - 10:22 | 

Kolye yapmak için dağ-tepe dolaşıp taş ararken 550 milyon yıllık fosiller buldu

Eskişehir'de gezdiği dağ ve tepelerden topladığı taşlarla hediyelik eşya ile takı yapan Kayhan Dumral'ın (60), bulduğu fosillerin yaklaşık 200 milyon yıllık ammonit ve 550 milyon yıllık trilobit deniz canlısı fosilleri olduğu ortaya çıktı. Dumral, dükkanında sergilediği fosillerin üniversiteler için tarihi kaynak olduğunu ifade ederken, fosilleri inceleyen Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Jeoloji Yüksek Mühendisi Engin Er ise fosillerin ekonomik değerinden çok bilimsel değerleri olduğunu belirterek, deniz canlısı olan ammonitlerin yaklaşık 145- 200 milyon yıl önce, trilobitlerin ise 550 milyon yıl önce yaşadıklarını, dinozorlarla beraber yaşam şanslarını kaybettiklerini söyledi.

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