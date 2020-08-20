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DHA
Haber Giriş: 20 Ağustos 2020 - 15:17 | 

Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, otostop çekerken yakalandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kızının düğünü için barışan eşi Dudu Ç.'yi (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan M.Ç. (41), komşusu tarafından yol kenarında otostop çekerken yakalandı. Polise teslim edilen şüpheli, gözaltına alındı. Dudu Ç.'nin yakınları ve mahalle sakinleri ise Serik Polis Merkezi önüne giderek, "Onu bize verin, biz gereğini yapalım. Onu bizden saklamayın. O hunharca cinayet işledi" diye bağırdı. Dudu Ç.'nin babası Durmuş Kara ise fenalık geçirdi. Acılı baba yakınları tarafından hastaneye götürüldü.Polis toplanan kalabalığı şüphelinin merkezde olmadığını söyleyerek, evlerine gönderdi. 

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